ŞEHRİ TERSİNE ÇEVİREN BAŞKAN

Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçedeki kentsel dönüşüm, Taşkın Su Koruma Kanalları, Güneş Enerji Santralleri (GES) ve eğitim ile sağlık alanında yapılan çalışmaları değerlendirdi.





"20 yıldır altyapıyı hazırlayan"

"Kentsel dönüşümü ‘Kentsel Dönüşüm’ adı altında değil 20 yıldır altyapısını hazırlayan bir anlayış içinde sürdüren bir belediyeyiz. Bu konuyla ilgili gerçekten gerek ferdi tapu dağıtımı gerekse 18 uygulamaları ile ilgili her türlü alt yapıyı hazırlamış bir belediye olarak şehrimizin yıkılmaya yüz tutmuş yapılarını dönüştürme çalışmaları adeta binlerce konutu temizlemek suretiyle vatandaşlarımızı da mağdur etmeden sağlanmış durumda" diyen Başkan Büyükkılıç, "Bizim bölgemizde şık olmayan, zabıta ve polis ekipleri ile vatandaşların karşı karşıya geldiği görüntüler yaşanmadı. Bunlara fırsat vermeden insanları mağdur etmeden onların gönlünü alarak gerekli çalışmaları yapmış bir belediyeyiz" ifadesinde bulundu.



Başkan Büyükkılıç, "Son dönemde hükümetimizin çıkardığı yasaya tabi olarak kentsel dönüşüm adı altındaki daha nitelikli ve hükümetimizin destekleri ile yapılan çalışmalardan da nasibimizi alan bir belediyeyiz.

Küçükali Mahallemiz tamamlanmış durumda Karacaoğlu ve Battalgazi Mahallelerindeki çalışmalarımız geçmişte yaptığımız çalışmalara ilaveten hızla devam etmekte. Kazım Karabekir bölgesindeki 320 bin metrekarelik alanda kentsel dönüşüm çalışmalarımız son aşamasında. Anbar bölgesinde çalışmalarımız devam ediyor. Benzer şekilde bölgemizde tehlike arz eden, geçmişteki yapıların niteliği açısından içimize sinmeyen görüntüleri içeren yapılar varsa bunlarla ilgili hem özel sektör marifetiyle hem yerel yönetimler olarak bizim marifetimizle, Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’nin de özel desteği ile bu konudaki çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz. Hak sahiplerine Allah huzur içinde oturmayı nasip etsin.

Konut olarak bizim bu güne kadar 5 bin civarında verdiğimiz konutlar var. Kazım Karabekir Mahallesinde 2 bin 360 konutu içeren bir çalışma var. Küçükali Mahallesinde 2 bin, Anbar mahallesinde 900 civarında ama etap etap bunlar devam ediyor. Kentsel dönüşüm mantığı içinde değil ama geçtiğimiz dönemlerde takaslarla temizlediğimiz binlerce tehlikeli yapılar söz konusu. Kayseri gecekondulaşmaya müsaade etmeyen, seyyara da izin vermeyen bir yaklaşım sergilemek suretiyle imarlı ve planlı, yaşanabilir bir şekilde, son dönemlerin gereksinimlerine de cevap verebilecek yapılarla imarlı bir şekilde sunmaya devam ediyoruz" diye konuştu.





"Hiçbir soruna ilgisiz kalamayız"

"Melikgazi bölgesinde hiçbir soruna ilgisiz kalamayız. Bu bizim işimiz değil demedik" diye konuşan Başkan Büyükkılıç, özellikle Melikgazi bölgesinin Erciyes Dağı’nın eteğinde cazibe merkezi olduğunun altını çizdi. Başkan Büyükkılıç, şu şekilde konuştu:

"Tarihten beri taşkın kanallarımızın ıslah edilmesi buraların ıslah edildiği zaman insanlara ve yapılara zarar vermeden taşkına sebep olmamasını sağlamak insanların elinde. DSİ’den projeleri almak üzere bölgemizdeki tüm taşkın su kanallarını ıslah ettik. Kazan kazan politikası uyguladık. Hem fiziki güzelleştirme, hem tehlike arz etmeyi giderme, hem de çevresindeki yolları ıslah etmek suretiyle ana arter oluşturma. Her yönüyle bu çalışmaları yaptık ve Melikgazi bölgesinde taşkın kanalları ile ilgili ıslah projelerimizi hayata geçirdik. Talas ve Melikgazi arasında Deliçay bölgesi ve Mimarsinan bölgesinde ıslah edilmesi gereken bir bölge var. Bura ile ilgili olarak DSİ ve Büyükşehir Belediyesi projeye aldıracaklarını söylediler buralarla ilgili de çalışma bekliyoruz. Bu konu çok önemli. Bölgemizin altyapısının oluşturulması açısından. Son dönemlerde büyükşehirde sellerle ilgili sıkıntılar görünüyor. Bizde de su birikintiler de oluyor ama risk oluşturacak konular olmuyor. Kot olarak düşük seviyelerde yapılmış olan yerlerde su baskınları oluyor ama bunlar da gideriliyor. Çok konuşmak yerine az konuşup çok icraat yapıp alt yapı sorunlarını çözme ile bu problemlerin aşıldığını gözlemliyoruz. Suya yön verirseniz Allah’ın lütfu o su mecrasında akıyor."







"Daha fazla kamu yatırımı"

“Tohum at bitmezse toprak utansın derler. Biz hiçbir soruna kayıtsız kalamayız. Eğitim bizim olmazsa olmazımız. Çocuklar nitelikli eğitim alırsa bizler kazanırız, ülkemiz kazanır. Biz Milli Eğitim ile birlikte çalışmalar yapmaya çalışıyoruz. Çocukların fiziki olarak iyi sınıflarda okuması için biz de kafa yorduk. En çok da ihtiyaç olan bölgelerde. Kayseri hayırseverleri ile meşhurdur. Kayseri'de hangi okula gitseniz büyük oranda bir hayırseverimizin ismini görürsünüz. Üniversitemiz ve sağlık alanında da bu geçerli. Bizim iyi niyetli hayırsever marifetleri ile yapılan hizmetlerimiz kamu hizmetlerinin de gelmesini sağlamalı. Daha fazlası gelmeli hatta ödüllendirilmeli. Bu manada çok da yeterli olduğunu söyleyemem. Biz bu konuda biraz daha fazlasını istiyoruz, eğitim ve sağlık alanındaki kamu yatırımlarının. Biz Melikgazi Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımızın çıkardığı yasalardan desteğimizi alarak 11 okul yaptırdık. Hiçbir soruna kayıtsız kalmıyoruz. İlgili birimlerle dayanışma içinde sorunları çözmeye çalışıyoruz. Bu yıl da yine bir okula başladık. Hem anaokulu, ilkokul ve ortaokulu bünyesinde barındıran bir proje olacak. Yıldırım Beyazıt bölgesinde 15 bin metrekarelik bir alan. 3 oklu bünyesinde barındıran bir okulun ihalesini yaptı.





"Bana 'başkanım şehri tersine çevirdin' dediler”

“İldem bölgesindeki semt polikliniğine giden vatandaşımızın birisi bana, ‘Başkanım şehri tersine çevirdin’ dedi. ‘O ne demek, nasıl oluyor?’ dedim. ‘Geçen sizin yaptırdığınız semt polikliniğine gittim. Belsin tarafından, şehrin batısından doğusuna vatandaş gelmiş ve diş bölümünde muayene oluyor’ dedi. Hiçbir soruna kayıtsız kalmıyoruz. Gerek çevre düzenlemeleri, gerek teknik alt yapılara destek vermek suretiyle kamu kurum ve kuruluşlarına yardımcı oluyoruz."