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ŞEHRİMİZ ADINA KÖTÜ GÖRÜNTÜ

Hafta sonu yapılan sezon açılışının Kayseri için şık olmadığını dile getiren Saadet Partisi Kayseri İl Başkanı Mahmut Arıkan, şehrimiz adına iyi bir görüntü verilmediğini kaydetti.

ŞEHRİMİZ ADINA KÖTÜ GÖRÜNTÜ

“Kayseri halkının gönlü alınmalı”
Spor kulüplerinin topluma örnek olması gereken kurumlar olduğunu vurgulayan Başkan Arıkan, “Kayserispor, şehrimizin en güzide spor kulübü olarak maalesef hafta sonu yapılan sezon açılışında şehrimiz adına iyi bir görüntü vermemiştir. Gençlerimizin ahlaki ve manevi noktada yetiştirilmesi hususunda önemli bir yeri olan Kayserisporumuzun, yapılan bu hatadan dolayı Kayseri halkının gönlünü alacak bir çalışma yapması büyük önem arz etmektedir.” dedi.
Kayseri Gündem

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Saadet PartisiMAHMUR ARIKANKayserispor
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