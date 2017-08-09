ŞEHRİMİZ ADINA KÖTÜ GÖRÜNTÜ

“Kayseri halkının gönlü alınmalı”

Spor kulüplerinin topluma örnek olması gereken kurumlar olduğunu vurgulayan Başkan Arıkan, “Kayserispor, şehrimizin en güzide spor kulübü olarak maalesef hafta sonu yapılan sezon açılışında şehrimiz adına iyi bir görüntü vermemiştir. Gençlerimizin ahlaki ve manevi noktada yetiştirilmesi hususunda önemli bir yeri olan Kayserisporumuzun, yapılan bu hatadan dolayı Kayseri halkının gönlünü alacak bir çalışma yapması büyük önem arz etmektedir.” dedi.

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