Şeker çiftçisine kurban avansı 

63’üncü kampanya döneminde 514 bin dekar arazide pancar ekimi yaptırarak bir rekora daha imza atılan Kayseri Şeker'de Pancar çiftçisine 5 TL/ton olarak yaklaşık 9.312 çiftçiye 11.5 Milyon TL Kurban Bayramı avansı dağıtımı yapıldı.



Kayseri Şeker ile Sivas, Kayseri, Yozgat ve Nevşehir illerinde sözleşmeli pancar ekimi yapan çiftçilere, pancar tohumları toprakla buluştuktan fabrikaya teslim edilinceye kadar geçen süre içerisinde; gübre avansı, Tohum Avansı, Çapa Avansı, Sulama Avansı, Ramazan Bayramı avansı, Kurban Bayramı Avansı, Söküm Avansı, Mazot avansı, Ekim ve ilaç avansı adı altında düzenli ve gününde yapılan ödemeler pancar tarımına ilgiyi artırıyor.



Kayseri Şeker’e bağlı Boğazlıyan, Çandır, Yenifakılı, Yenipazar, Kayseri Merkez, Bünyan, Develi, Sarıoğlan, Yeşilhisar, Pınarbaşı, Gemerek, Şarkışla bölgelerindeki çiftçiler, Kurban Bayramı avansının 5 TL/ton olarak verilmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdiler.

Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; "Kurban Bayramı öncesinde ödeme yapılmak suretiyle, pancar çiftçimizin Bayramlık ihtiyaçlarını karşılaması açısından bu uygulamaya özen gösteriyoruz. Bu dönemde yapılan ödemeler çiftçimiz için bir can suyu niteliği taşıyor. Bizim asıl hedefimiz çiftçimizi namerde değil merde dahi muhtaç etmemektir" dedi.

Kurum Haberi