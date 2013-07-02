Şeker Davasında Özışık Tahliye Oldu

Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Vedat Ali Özışık'ın yanı sıra bazı tutuksuz sanıklar ve sanık avukatları katıldı. Mahkeme Başkanı Mustafa Karatay, bilirkişi heyetince hazırlanan ek raporun mahkemeye ulaştığını açıkladı. İddia makamı, tutuklu sanık Vedat Ali Özışık'ın "tutuklukta geçen süresi ve delil durumu nazara alınarak tahliyesine karar verilmesini" talep etti.



Tutuklu sanık Vedat Ali Özışık'ın avukatı Battal Özgür de, müvekkilinin tahliyesini istedi. Özgür, dava konusu iddialar yer alan ve avans olarak alınan miktarın görev itibariyle alındığını, daha sonra geriye ödendiğini söyleyerek, "Fakat bilirkişi zamanında ödenmediği için 17 milyar faiz kaybından bahsetmiştir. Biz yinede itirazı kabul ederek, bu bedeli Kayseri Şeker Fabrikası'na yatırdık" dedi.



Tutuksuz sanıkların avukatları müvekkilleri hakkındaki uygulanan adli kontrol hükümlerinin kaldırılmasını istedi. Tutuklu sanık Vedat Ali Özışık ise, "32 aydır tutukluyum, tedavi görüyorum ve tahliyemi istiyorum" dedi.



Verilen aranın ardından kararı açıklayan mahkeme başkanı Karatay, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirleri ile maaş hesapları üzerindeki blokenin kaldırılmasına ve sanık Vedat Ali Özışık'ın tahliyesine karar vererek, duruşmayı 24 Ekim 2013 tarihine erteledi.



Duruşma salonundan yükselen sevinç çığlıklarının duyan Özışık'ın yakınları Ankara Adliyesi önünde sevinç gözyaşlarına boğuldu.

