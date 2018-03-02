"Şeker fabrikalarını satmak vatanı satmaktır"

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, şeker fabrikalarının satışının vatanı satmak olduğunu ifade ederek, “Bir yanda kahraman askerlerimiz Afrin’de vatan savunması yaparken, diğer yanda iktidar bu halkın değeri olan şeker fabrikalarını yani vatanı satıyor” diye konuştu.

02 Mart 2018 Cuma 17:46