Şeker Fabrikası Yeni Yönetim Kurulu Seçildi

Kayseri Şeker Fabrikası Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Genel Kurula, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi, T.C. Başbakanlık Özelleştirme İdaresi, Pankobirlik, Beta Ziraat A.Ş., Pancar Motor A.Ş., Amasya Şeker Fabrikası A.Ş., Konya Şeker Fabrikası A.Ş. ve ortaklığı bulunan Türkiye’deki diğer Pancar Ekicileri Kooperatifleri’nin temsilcileri katıldı. Çoğunluğun sağlanmasından sonra başlayan Genel Kurul’da Toplantı Başkanlığı’na; Kayyım Heyeti Üyesi ve aynı zamanda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Teftiş Kurulu Başkanı Faruk Fıratoğlu, Oy Toplama Memurluklarına Adnan Aylan, Mehmet Eroğlu ve Yazmanlığa ise Kayseri Şeker Fabrikası İştirakler Müdürü Melih Orçan seçildi. Saygı Duruşu ve istiklal marşının okunmasının ardından gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

Gündemde bulunan maddeler görüşülüp oy birliği ile karara bağlandıktan sonra, Yönetim ve Denetim Kurullarının ibrasının ardından da Yönetim Kurulu Üyeliklerinin seçimine geçildi. Genel Kurul’da, Yönetim Kurulu Üyeliklerine 3 yıl süreyle Hurşit Dede, Nimetullah Sevim, Levent Benli, Abdulkadir Güneş, Abdulkadir Akdeniz, Atilla Yalçın ve Turhan Özer seçildiler.

Toplantının dilek ve temenniler bölümünde söz alan Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, 2 buçuk yıllık süre içerisinde birlikte çalıştığı personel ve üst düzey yöneticilere hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek, yeni dönemde de çiftçinin ve şirketin refahı için aynı kararlılıkla çalışacaklarına inandıklarını söyledi.

Akay, Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi için olağanüstü durumun artık sona erdiğini belirterek, şunları söyledi:

''Kayseri Şeker Fabrikası ve Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi için olağanüstü durum artık sona erdi. Tüm sorunlarımız tamamen çözülmüş olmasa dahi, Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası’nın yapılan Genel kurulları ile ardından diğer iştiraklerimizde yapılacak genel kurullar ile birlikte daha önemli bir düzlüğe çıkmış olacağız. Zor bir dönem geçirdik değerli arkadaşlarım. Aynı yolda yürüdüğümüz başta kayyım heyetimizin değerli üyeleri ve değerli idarecilerimiz, bu önemli ve zorlu süreçte çok çiftçinin geleceği adına çok büyük emek verdiler. Kendilerine buradan sonsuz teşekkür ediyorum. Bugün bu noktada olabilmemizin yegâne sebebi, birlik ve beraberlik içerisinde olmamızdan kaynaklanmaktadır. Asıl önemli pay ise değerli çiftçilerimizindir şüphesiz. Çünkü kendileri bizlere inandılar ve güvendiler, bizde bu güvene layık olabilmek adına yoğunca bir zaman çalıştık ve hamdolsun çalışmaya da devam ediyoruz. Bugünden itibaren sorumluluğumuz daha da artmıştır. Kayseri Şeker Fabrikası’nın üretimine, bu bölgenin, çiftçimizin ve Türkiye’nin ihtiyacı vardır. Biz bu ihtiyacı karşılama noktasında ne kadar çalışırsak, ülkemize o kadar katkıda bulunmuş oluruz. Bir taraftan sorumluluğumuz daha da artarken, gücümüz, şevkimiz ve aşkımız da bir o kadar artmıştır. Geldiğimiz bu noktada, şirketlerimizin ayağa kalkabilmesi ve çiftçimizin daha da güçlenebilmesi adına tüm kooperatiflerimiz ve fabrikalarımızla birlikte ortaklaşa hareket etmeye ve birbirimize destek olmaya ihtiyacımız vardır. Bizler isteriz ki; sektörün içerisinde bulunan herkes, bu birlik beraberliğe katkı sağlasın. Ve topyekûn bir şekilde çiftçimizin sorunlarının çözümü noktasında, elbirliği ile hareket etsin. Açıkçası gönlümüz bunu arzu ediyor. Bundan sonraki dönemde yeni görev alan arkadaşlarımıza başarılar diliyoruz. Yeni Türk Ticaret kanunundaki değişikliklerden dolayı artık Denetim Kurulu üyelikleri ve görevleri kaldırılmıştır. Bu yönetimdeki arkadaşlarımızın daha dikkatli ve başarılı olmalarını gerektirmektedir. Çünkü bu görev ateşten gömlektir. Bizler nasıl giydiysek, bugünden sonra da yeni arkadaşlarımız bu ateşten gömleği giydiklerinin farkında olacaklardır, bundan şüphemiz yoktur. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olur inşallah, umarız bu yeni görevlerimizde başımız dik bir şekilde, kimseye mahcup olmadan, önümüzdeki süreci hep birlikte tamamlarız.''

Toplantıda, Kayseri Şeker Fabrikası A.Ş.’nin yeni Yönetim Kurulu Üyeleri sırayla kendilerini tanıtarak, birbirlerine başarılar dilediler. Şirketin Yeni Yönetim Kurulu Başkanı ise yapılacak ilk Yönetim Kurulu Toplantısı’nda belirlenerek, görevine başlayacak.