Şeker Gölünde Çiftçiler ile İftar Programı

Kayseri Merkez ve Bünyan Bölge çiftçilerini bir araya getiren Şeker sofrasına; Kayseri Milletvekillerinden Mustafa Elitaş ve Taner Yıldız, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Pancar Kooperatifi ve Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu üyeleri, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü, Genel Müdür yardımcıları, Şeker-İş Sendikası Başkanı İbrahim Dayı da katıldılar.

İftardan sonra bir konuşma yapan AK Parti Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, şu anda tarımsal ürünler arasında en iyi kazanan ürün şeker pancarı haline geldiğini belirtti ve Şeker Pancarı tarımı yanında alternatif ürünlerden Lavanta ekiminin önemine dikkat çekti.







AK Parti Kayseri Milletvekili Taner Yıldız da konuşmasında; “Şeker Pancarı ekicisi çiftçilerimiz yanı sıra, Kayserimizin ve Ülkemizdeki ekonomisine katkılarıyla öne çıkan Kayseri Şeker Fabrikamızın değerli yöneticileri ile iftar sofrasında bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Sanayisi ile tarımı ile gelişen Türkiye’yi hep birlikte imar etmeliyiz” dedi.



İftar programında konuşan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; “Ülkemizde Çiftçilerimizin işlerini başarılı şekilde sürdürebilmesi için Kayseri Şeker gibi kuruluşlara ihtiyaç bulunmaktadır. Biz de elimizden geldiği kadar çiftçimize her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Biz Kayseri Şeker olarak Türkiye’deki emsallerimizden farklı uygulamalar yapıyoruz. Biz pancar taban fiyatı konusunda ödemeler konusunda, çiftçimizin ihtiyacı olan tarımsal malzemeleri temin konusunda elimizden gelen her türlü imkanı çiftçimize seferber etmek suretiyle önemli bir katkı sağladığımızı ve hizmet sunduğumuzu düşünüyoruz. Sizler de bunu fark ve takdir ediyorsunuz. Bizim en çok arzu ettiğimiz en önemli konulardan birisi Kayseri Şeker’in Sermaye piyasası kuruluna tabi olup halka açık şirket statüsü kazanmasıydı. Bakanımız Sayın Mustafa Elitaş’ın katkılarıyla bu da Kanunla çıktı ve yürürlüğe girdi. Emeği geçen katkısı olanlara teşekkür ediyorum. Bundan sonraki hedefimiz Kayseri Şeker’in hisselerinin borsada alınıp satılmalarını sağlamaktır.

Bu şirket sizlerin de destek ve gayretleriyle güçlü olduktan sonra sektörün de önderliğini her zaman yapacak, yapmaya da devam ederek sektöründe lider konumuna gelecektir” şeklinde konuştu.