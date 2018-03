Şeker iştiraklerinde toplu sözleşme sevinci

İmza töreninde; Şeker –İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök, Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay ile birlikte, Kayseri Şeker Fabrikası Yönetim Kurulu Başkanı Turhan Özer, Kayseri Şeker Fabrikası Genel Müdürü Osman Canıtez, Pandoğa İşletme müdürü Cemal Sunulu, Pankent Yönetim Kurulu Başkanı Sırrı Doğanlı, Pankent İşletme Müdürü Mustafa Çakmak, Şeker-İş Sendikası Genel Sekreteri Fevzi Şengül, Şeker-iş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı ve diğer yetkililer hazır bulundu.



Hazırlanan sözleşmeye Şeker –İş Sendikası adına Genel Başkan İsa Gök ve Kayseri Şeker adına Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay imza attı.



Törende konuşan Şeker İş Sendikası Genel Başkanı İsa Gök; “Toplu sözleşmemizin imzalanması esnasında en büyük yardımı yapan Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay’a ve emeği geçen bütün arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Gerçekten çalışanlarla ilgili en ufak bir tereddüt olmayan verilen her şeyin üretime döneceğine inanan ve işçisine bu kadar güvenen bir başkanla böyle bir toplu sözleşmeyi imzalamaktan çok büyük mutluluk duyuyorum. Gerçekten Kayseri’ye geldiğim zaman toplu sözleşmelere imza attığımız zaman çok büyük heyecan ve mutluluk duyuyorum” dedi.



Genel Başkan Gök Bu tür şirketlerin varlığını çok önemsediklerini belirterek; “Kayseri Şeker Fabrikamızın yaptığı her yatırımı önemsiyoruz. Çünkü Kayseri’ye ve ülkemize ekmek ve aş olarak dönüyor. Bundan iyi hizmet olmaz diye düşünüyorum. Milletimizin işverenleri daha da fazlalaşsın. İnsanlara hizmet etmek anlayışıyla ekmeğimizi ne kadar bölüşürsek, ne kadar paylaşırsak, sosyal adaleti ne kadar yükseğe çıkarırsak daha mutlu bir ülke daha refah bir ülke olur diye düşünüyorum” diye konuştu.







“Çalışanlarımızın mutluluğu çok önemli”



Kayseri Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkan Hüseyin Akay ise yaptığı konuşmasında; “Bizim prensibimiz belli. Bilindiği gibi Kayseri Şeker Fabrikasının toplu sözleşme görüşmesini bir an önce sonuçlandırmak istedik ve sonuçlandırdık. İnşallah Türkiye’deki diğer fabrikalara da Şeker Fabrikalarının çalışanlarına da emsal teşkil eder. Kayseri Şeker Fabrikasının Şirketlerinin çalışanları Kayseri Şeker Fabrikası çalışanlarının haklarına kavuşması temel prensibimizdir. Bu çerçevede onlara, bu anlayış içerisinde gereken uygulamalar yapılıyor, yapılmaya çalışılıyor. Tabi şirketlerin kendi imkânlarının da bu konuda dikkate alınması da gerekiyor. Bütün her şey bire bir aynı olması bir anda mümkün olmayabilir. Bunu çalışanlarımızın anlayışla karşılayacağına inanıyorum. Ama bu konuda gerek sendika yöneticileri, gerekse şirketimizin yöneticileri anlayış birliği içerisinde ve bu birlikteliğin mutlaka sağlanması kanaatindeyiz. Özellikle çalışanlarımızın mutlu olması bizim açımızdan çok önemli. Mutlu insanların çalıştığı bir şirkette başarı sağlamak daha kolay oluyor. İnsanların şirketine güvendiği gelecek endişesi yaşamadığı ortamda daha verimli sonuçlar elde ediliyor. Onun için bu manada da Kayseri Şeker’in örnek bir kuruluş olma iddiası var. Arkadaşlarımız ve yöneticilerimizde bu gayret içerisindeler. Biliyoruz ki Kayseri Şekerin bütün çalışanları mutlu bir ortamda en verimli sonuçları elde ediyorlar. İnanıyorum ki bu toplu sözleşmeyle birlikte şirket çalışanlarımıza da gerek Pankent’in Gerek Pandoğa’nın şirket çalışanları da aynı mutluluğu yaşayacak, aynı performansı ortaya koyacak ve işimizi daha fazla geliştireceğiz; ülkemize daha fazla katkı sağlayacağız. Daha fazla çalışma ihtiyacı duyan, ihtiyaç sahibi olana iş ve ekmek kapısı olacağız. Bu anlayış içerisinde işlerimizin de başarıyla devam edeceğine inanıyor, sözleşmenin hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.



Şeker-İş Sendikası Kayseri Şube Başkanı İbrahim Dayı da Pankent ve Pandoğa şirketlerindeki çalışanları kapsayan sözleşmenin neticelenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.



