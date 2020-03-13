Şeker korona virüsüne karşı önlemlerini aldı Çin’in Vuhan kentinden dünyaya yayılan ve en son ülkemizde de görülen Korona virüsüne karşı önlem almak için Kayseri Şeker’de geniş çaplı bir dezenfeksiyon çalışması başlatıldı. Çalışma kapsamında tüm çalışma ofisleri ile lojmanlar dezenfekte edilirken, çalışanlara ve ailelerine virüsten korunma yolları hakkında çeşitli bilgiler verildi.

13 Mart 2020 Cuma 16:45