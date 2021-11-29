ŞEKER KRİZİNİ MECLİS GÜNDEMİNE TAŞIDI

Çiftçilerin üretimden elini çektiğini ve Türkiye'nin ihtiyacı olan şekeri dahi karşılayamayacak noktaya gittiğini kaydeden Ataş, “Sektör temsilcileri ‘çiftçi kaçıyor’ diye isyan ediyor. Girdi maliyetleri, zamlar ortada. Çiftçi sıkıntıda. Bunun yanında art arda gelen zamlar vatandaşın da belini büküyor. Enflasyon altında ezilen, alım gücü iyice düşen vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaç kalemlerinden olan şekere gelen zamlar yüzünden de zorluk çekiyor” diye konuştu. Ataş, sektörde yapılan gelişigüzel özelleştirme kararlarının da bugün gelinen acı tablonun sebepleri arasında yer aldığını belirtti.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığına şeker sektöründe yaşanan sorunların ve gelen zamların vatandaşın alım gücü üzerindeki etkilerinin tespit edilmesi ve çözüm üretilebilmesi için Meclis araştırması talebinde bulundu.

ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE YÜZDE 15-20 CİVARINDA YENİ BİR ZAM YAPILACAĞI KONUŞULUYOR

Türkiye’de şeker fiyatlarında farklılıklar yaşandığını belirten Ataş, art arda gelen zamları da hatırlattı. Ataş, “İlk olarak Türkiye’de şeker üretimi yapan özel üreticiler geçen ay artan maliyetler nedeniyle şekerin fiyatına yüzde 40 oranında zam yaptı. Sonrasında ise enflasyonun artacağı için şeker fiyatını uzun süredir baskılayan Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 25 oranında zam yaparak KDV hariç kilogramı 3,93 TL olan şekerin fiyatını 4,91 TL'ye yükseltti. Yapılan bu zamlara rağmen özel şeker üreticileri ve kooperatifler yapılan bu zamların yeterli olmadığını beyan etmektedirler. Önümüzdeki günlerde şekere yüzde 15-20 civarında yeni bir zam yapılacağı kamuoyunda konuşulmaktadır. Bu zamlar birçok yönüyle vatandaşın cebine direk yansıyacaktır. Ayrıca ülkemizde şeker pancarı üretimi konusunda da ciddi problemler yaşanmaktadır. Artan üretim maliyetleri sonucunda şeker pancarı üreticilerimiz üretimden çekilmeye başlamıştır. Türkiye, ihtiyacını karşılayacak şekeri üretememe tehlikesi ile karşı karşıyadır. Bu yönlerinden dolayı ülkemizdeki Şeker Sektörünün Sorunlarının ve şekere gelen zamların vatandaşın alım gücü üzerindeki etkilerinin araştırılması; bu yönde gerekli çalışmaların yapılması ve sorunların çözümü üzerine gerekli önerilerinin sunulması amacıyla meclis araştırması açılması gerekmektedir” diye konuştu.

BU SORUNLARIN TEMELİNDE ŞEKER FABRİKALARININ ÖZELLEŞTİRİLMESİ YATIYOR

Meclis araştırması açılmasına yönelik taleplerini de sıralayan İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, piyasada şeker bulunamaması sorununa da dikkat çekerek, şunları söyledi: Ülkemizde uzun zamandır şeker sektöründe sorunlar yaşanmaktadır. Piyasada ciddi bir arz problemi var. Şeker, market raflarında adet olarak satılıyor; vatandaşlarımız marketlerde şeker bulmakta zorlanıyor. Marketler fabrikalardan sınırlı miktarda şeker aldıkları için şekeri sınırlı sayıda sattıklarını söylüyor. Böyle giderse şeker karaborsaya düşecek. Bu sorun, özel fabrikaların maliyetlerindeki artışı gerekçe göstererek şekere yüzde 40 zam yapmasına rağmen, Türk Şeker'in zam yapmayıp şeker arzını kısmasıyla başlamıştı. Sonra Türkşeker, şeker fiyatına yüzde 25 oranında zam yaparak KDV hariç kilogramı 3,93 TL olan şekerin fiyatını 4,91 TL'ye yükseltti. Önümüzdeki günlerde şekere yüzde 15-20 civarında yeni bir zam yapılacağı kamuoyunda konuşuluyor. Ancak bu zamlara ve yapılan uygulamalara rağmen piyasada şeker bulamama sorunu giderilemedi. Bu sorunların temelinde ise şeker fabrikalarının özelleştirilmeleri yatmaktadır. Türkşeker bünyesindeki 25 şeker fabrikasının 10'u 2018 yılında özelleştirildi; geri kalan 15 şeker fabrikası ise Varlık Fonu'na devredildi. Özelleştirmeler sonrası Varlık Fonu bünyesine geçen Türkşeker, Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlandı. Böylelikle temel gıda ve stratejik ürünlerimizden şekerin üzerindeki kontrolümüzü kaybetmiş olduk.

ŞEKER FABRİKALARI GÜCÜNÜ KAYBEDİYOR!

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘ Her fabrika bir kaledir’ sözünü de hatırlatan Milletvekili Dursun Ataş, “Bu sözün şiarı ile kurulan şeker fabrikaları cumhuriyetin en önemli kalelerinden birisiydi. Her fabrika, bulunduğu bölgede sadece şekerpancarı ve şeker üretimi yapmakla sınırlı kalmayıp hayvancılığın gelişmesine de çok büyük katkı sağlardı. Ayrıca o bölgedeki sosyal yaşama da olumlu etkileri olan fabrikalardı” dedi.

AKAY’IN YAPTIĞI AÇIKLAMALARI HATIRLATAN ATAŞ: SEKTÖRDE YAŞANAN BU KRİZ VATANDAŞIN CEBİNE DOĞRUDAN YANSIMAKTADIR

Kayseri Pancar Kooperatifi Başkanı Hüseyin Akay’ın, son günlerde yaptığı açıklamalara da dikkat çeken Ataş, sektörde ciddi problemlerin yaşandığını ve acil önlem alınması gerektiğini dile getirdi. İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, “Bugün geldiğimiz noktada Kayseri Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Akay; şeker üretimi ile ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı. Çiftçinin pancar üretiminden kaçtığı bir sürecin yaşandığını, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak şekeri üretememesi riskinin olduğunu, 23 milyon tonluk yıllık üretimin, önümüzdeki süreçte 18 milyon ton seviyesinde kalacağını ifade etti. Sektörün doğrudan içerisinde bulunan aktörlerde sektörde ciddi problemler yaşandığını beyan ediyor. AKP İktidarının özelleştirme adı altında uyguladığı yanlış politikaların ceremesini ne yazık ki vatandaşlarımız çekmektedir. Sektörde yaşanan bu kriz vatandaşın cebine doğrudan yansımaktadır. Enflasyon altında ezilen, alım gücü iyice düşen vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaç kalemlerinden olan şekere gelen zamlar yüzünden şeker ihtiyacı karşılamakta zorluk çekmektedir. Bu yönleriyle; şeker sektörünün sorunlarının ve şekere gelen zamların vatandaşın alım gücü üzerindeki etkilerinin araştırılması, sorunların çözümü üzerine gerekli önerilerin ortaya konulması çok önemlidir” şeklinde konuştu.