ŞEKER TELAŞI BAŞLADI

Kurban Bayramının yaklaşması ile vatandaşları alışveriş telaşı sardı. Kurban Bayramının vazgeçilmezi olan şekerlere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Çarşıbaşı Perakende Koordinatörü Yavuz Çarşıbaşı, “Kurban bayramının yaklaşmasıyla vatandaşlarımız şeker alışverişine başladı. Allah’a şükür işlerimiz güzel gidiyor. Şeker fiyatlarımız orta düzeyli vatandaşlarımız için 10 ile 20 TL arasında bulunuyor. Üst düzey gelirliler içinde 20 TL’den başlıyor 70 TL’ye kadar şekerlerimiz mevcut. Beninm birde buradan vatandaşlarımıza uyarım olacak. Ortalıkta satılan kalitesiz şekerleri almasınlar. Sağlıkları için kaliteli ve markalı şeker almalarını öneriyorum” diye konuştu.