Şeker’den çalışanlarına 300 hobi bahçesi

Kayseri Şeker çalışanları, mesai dışındaki vakitlerinde çoluk çocuğu ile birlikte toprak ve doğayla iç içe olmanın yanı sıra yönetim tarafından kendilerine tahsis edilen hobi bahçelerinde organik ürünler yetiştirme ve yaz aylarında da olsa kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanı elde ediyorlar.Kayseri Şeker hobi bahçelerine çalışanlardan gelen yoğun talep üzerine yönetimin 2017 yılında hobi bahçesi sayısını 300’e çıkartması çalışanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı belirtildi.Kurum Haberi