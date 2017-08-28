Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Şeker’den çalışanlarına 300 hobi bahçesi

Şeker Gölü çevresinde yıllardan beri atıl vaziyette duran arazide alınan kararla Şeker çalışanlarının kendilerine ait bahçe kurup organik tarım yapmaları sağlandı.

Şeker’den çalışanlarına 300 hobi bahçesi



Kayseri Şeker çalışanları, mesai dışındaki vakitlerinde çoluk çocuğu ile birlikte toprak ve doğayla iç içe olmanın yanı sıra yönetim tarafından kendilerine tahsis edilen hobi bahçelerinde organik ürünler yetiştirme ve yaz aylarında da olsa kendi ihtiyaçlarını karşılama imkanı elde ediyorlar.

Kayseri Şeker hobi bahçelerine çalışanlardan gelen yoğun talep üzerine yönetimin 2017 yılında hobi bahçesi sayısını 300’e çıkartması çalışanlar tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandığı belirtildi.

Kurum Haberi 

 
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Kayseri HaberleriKAYSERİ SON DAKİKAKayseri şeker
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.