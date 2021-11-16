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ŞEKERE %25 ZAM

Kristal şekerin KDV dahil yeni fiyatı 5,3055 tl olarak belirlendi.

ŞEKERE %25 ZAM

Türkiye Şeker Fabrikaları,  şeker fiyatına yüzde 25 zam yaparak kilogramı 3,93 TL olan şekerin fiyatını 4,91 TL'ye yükseltti.
Şeker fiyatları ve üretimine yönelik tartışmalar devam ederken Türkiye Şeker Fabrikaları (Türkşeker), şekerin fiyatına yüzde 25 zam yaptı.
Türkşeker'in resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, KDV hariç kilogramı 3,93 TL'den satılan kristal şeker fiyatı yüzde 25 artırılarak 4,9125 TL'ye çıkarıldı. Kristal şekerin KDV dahil yeni fiyatı ise 5,3055 olarak belirlendi.
Böylece, kristal şekerin 50 kilogramlık çuval fiyatı da 212 TL'den 265,28 TL'ye çıktı.

Haber Merkezi

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