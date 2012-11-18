Selçuklu Müzesi Projesi İlerliyor

Müze kreatörler grubunu oluşturan Prof. Dr. Baha Tanman, Burçak Madran, Gülru Tanman ve Zeynep Ögel tarafından Başkanlık Toplantı Salonunda gerçekleştirilen sunumu Başkan Özhaseki'nin yanısıra Büyükşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili teknik ekip de takip etti.

Selçuklu döneminde devlet teşkilatı, resmi kurumlar, günlük yaşam, giyim kuşam ve sivil mimaride kullanılan eserlerin envanterleriyle ilgili olarak yapılan tarama çalışmalarının sonuçlarının anlatıldığı sunumda ayrıca müzede sergilenebilecek sanatsal objeler, el yazmaları, tıp malzemeleri ile ahşap ve maden örnekleri, üzerinde duruldu. Ayrıca sergileme tasarım uygulamalarından yola çıkılarak eserlerin mekanlarındaki sergileme şekillerinden örnekler sunuldu.

Sunumun ardından bir değerlendirme yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki, Türkiye'de bir ilke imza atacaklarını ifade ederek, "Ülkemizde her yönüyle Selçuklu eserlerinin yer aldığı kapsamlı bir müze yok. Biz birkaç yıldır bu konuda çalışıyoruz. Kayseri'nin en eski tarihi binalarından birisi olan ve ilk tıp fakültesi olarak bildiğimiz Mimarsinan Parkı içindeki Gevher Nesibe Şifahanesi'ni Selçuklu Müzesi'ne dönüştürmek için proje geliştirdik. Bu konuda önemli mesafeler katettik. Selçuklular, Türklerin Anadolu'ya girişi ile başlayan ve devam eden önemli bi medeniyet. Yüzyıllar içinde önemli eserler bırakmışlar. Çok değişik medeniyetlerle ilgili çalışmalar olmasına rağmen Selçuklu ile ilgili derli toplu bilgi alabileceğimiz, elde bulunan malzemelerin sergilendiği, bulunmayanların da dijital ortamda yansıtılabildiği bir müze yok. Biz şimdu bunu sağlamaya çalışıyoruz ve son aşamasına geldik. Yılbaşıyla birlikte ihaleye çıkıp 2013 yılı yaz ortalarında tamamlayarak 'Selçuklu Müzesi işte bu, gelin görün' diyebileceğimiz bir ortam olacak inşallah." dedi.