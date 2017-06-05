Selvi: FETÖ'cülerden yeni darbe tarihi!

Hürriyet Gazetesi köşe yazarı Abdulkadir Selvi, bugün kaleme aldığı yazısında Yunanistan'a kaçan FETÖ'cülerin Rodos Adası'nda bekletildikleri sırada aralarında geçtiği iddia edilen bir konuşmayı köşesine taşıdı.



“15 Haziran’a kadar ne olacağını göreceğiz. Bu sefer çok kan akacak diyorlar. Türkiye’de yeni darbenin tarihini konuşuyorlar" diyen Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kastederek "bayramı kimin yapacağını göreceğiz" dediklerini aktardı.



KESTİRİP ATMASAYDIK BUNLAR BAŞIMIZA GELMEZDİ

15 Temmuz öncesi "darbe yapamazlar" diye kestirip atmak yerine iddiaya odaklanılsaydı, 15 Temmuz'un başımıza gelmeyebileceğini aktaran Selvi, 15 Temmuz sanıklarının duruşmalardaki özgüvenlerine atıf yaparak, belli ki kulaklarına bir şeyler fısıldanmış diye yazdı.



Yazısının devamında "Rodos üzerinden Yunanistan’a geçmeye çalışanların sıradan FETÖ’cüler olmadığını belirten Selvi, daha az riskli olduğu için Rodos üzerinden kaçırıyorlar. Onlar da aralarında 15 Haziran’a kadar yapılacak darbeyi tartışıyorlar" diye yazdı.



KILIÇDAROĞLU FETÖCÜLERLE, YABANCI İSTİHBARAT AJANLARIYLA AYNI DİLİ KONUŞMAMALI

Köşe yazısında önemli tespitlere yer veren Abdulkadir Selvi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da, "sayın Kılıçdaroğlu, 15 Temmuz’a ilişkin aydınlatılmasını istediğiniz noktalar olabilir. Olmalı da. Ama bu sizi FETÖ’cülerle, İngiliz, Alman ve Amerikan istihbaratıyla aynı dili kullanmaya itmemeli" diye seslendi.



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