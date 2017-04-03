Şentop Kayseri’de “Yeni Türkiye”yi anlatacak

Cumhurbaşkanlığı sisteminin mimarı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) davetlisi olarak yarın kentimize gelecek.
Şentop saat 17.00’da Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda, Türkiye’de Anayasalar ve Siyaset’i anlatacak.
ASKON Şube Başkanı Ali Özcan, Kayserilileri davet ederek, konferansta yeni sistemin enine boyuna ele alınacağını kaydetti.
Haber: Ramazan KARAKUŞ
Cumhurbaşkanlığı sisteminin mimarı Prof. Dr. Mustafa Şentop, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği’nin (ASKON) davetlisi olarak yarın kentimize gelecek.