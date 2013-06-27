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SERÇER’DE ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 24 YARALI

ERCİYES DAĞI SERÇER YAYLASI'NDA PİKNİK YAPMAYA GİDEN KURS ÖĞRENCİLERİNİ TAŞIYAN SERVİS ARACI KONTROLDEN ÇIKTI

SERÇER’DE ÖĞRENCİ SERVİSİ ŞARAMPOLE DEVRİLDİ: 24 YARALI

Kayseri'de, kurs öğrencilerini taşıyan servis aracının şarampole devrilmesi sonucu 24 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre Hilal Derneği Yaz Kursu öğretmenleri ve öğrencilerinden oluşan bir grup, Erciyes Dağı Serçer Yaylası Lifos Tepesi'nde piknik yapmak üzere Kayseri merkezden Ramazan İ. yönetimindeki 38 S 0073 plakalı servis aracıyla yola çıktı. Hacılar ilçesi Erciyes Dağı yolundan Serçer Yaylası'na ulaşan grubu taşıyan servis aracı kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
Kazada öğretmenler Tuğba Yıldırım, Akçen Bozkurt ve Halide Mazıcıoğlu, veli Nurşen Mete, sürücü Ramazan İ. ile öğrenciler Evren Daylan, Ferhat Bulut, Zübeyir Yıldırım, Mehmet Uzun, Murat Kılıçdar, Murat Berberoğlu, Uğur Aslan, Halil Efe, İrfan Metiner, Sezai Küçüktaş, Fatih Bolat, Rıdvan Zorlu, Emre Aslan, M. Emin Ünal, Kadir Önal, Alper Koç, Kamil Çelik, Esincan Kahraman ve Muratcan Kahraman yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıdaki ambulanslarla Kayseri'deki çeşitli hastanelere sevk edildi.
Kazaya tanık olan İbrahim Havur, ''Servis aracı yolda ilerlerken bir anda şarampole doğru gitti ve devrildi. Aracın yanına geldiğimizde çok sayıda yaralı vardı, yaralıların araçtan çıkmasına yardımcı olduk. Daha sonra ambulanslar geldi ve yaralıları götürdü'' dedi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 
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