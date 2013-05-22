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“SESİMİ DUYAN YOK MU? DİYENLERİN SESİ”

Anadolu Platformu Genel Sekreteri Mehmet Alpcan gazetemizi ziyaret etti.

“SESİMİ DUYAN YOK MU? DİYENLERİN SESİ”
 Anadolu Platformu Genel Sekreteri Mehmet Alpcan gazetemizi ziyaret etti.
Anadolu Platformu Genel Sekreteri Mehmet Alpcan gazetemize bir ziyaret gerçekleştirdi. Alpcan, gerçekleştirdiği ziyarette gazetemiz ile ilgili düşüncelerini paylaştı. Gazetemizin Kayseri gündemini belirlemesinin yansıra Kayseri dışındaki Kayserililer tarafından da yakından takip edildiğini söyledi.

Alpcan, ayrıca gazetemizin kimsesizlerin sesi olabilmesi ve ‘sesimi duyan yok mu?’ diyenlerin sesi olması ve onların sesini duyurması açısından yine önemli bir misyona sahip olduğunu ifade ederek; “Kayseri’de sivil toplum kuruluşlarının faaliyetlerine de geniş yer vererek, sivil çalışmalarının hem ülkemize hem de dünyaya duyurması da ayrıca önem arz ediyor. Böylelikle sivil çalışmaların kamuoyuna duyurulması ve örnek alınması sağlanıyor” dedi.

Böyle bir misyonu yürüten bir gazetenin bu nedenle daha dikkatli olması gerektiğine dikkat çeken Alpcan, “Gelişen bir mecra olan sosyal medyada da etkinliğini artırdığını görüyor ve bu etkinin artmasını diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Platformu’nun üye kuruluşlarından olan Kayseri’de ki İlim-Hikmet Vakfı’nın çalışmalarını da yakında takip ettiğini kaydeden Alpcan, vakfın, Kayseri için önemli bir misyona sahip olduğunu ve bu misyona yakışır çalışmalarda bulunduğunu aktardı.

Gazetemizin Genel Yayın Koordinatörü Ali Dursun da Alpcan’a iyi duygu ve dileklerinden dolayı teşekkürlerini bildirerek, Anadolu Platformu’nun çalışmalarını yakından takip ettiklerini ve bu çalışmalarının daim ve başarılı olması dileklerinde bulundu.
Haber: Bünyamin Gültekin
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