ŞEVKET BAHÇECİOĞLU CADDESİ AÇILDI

Yolun açılış programına AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Önceki Dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, MHP İl Başkanı Adnan İncetoprak, Mimarsinan OSB Başkanı Mehmet Karabulut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

Melikgazi’ye rekor anlamında yeni yollar kazandırdıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Bugün burada güzel bir birliktelik var. Melikgazi’nin ilk gününden beri hizmet eden 4 belediye başkanı olarak buradayız. Melikgazi’mizin tüm dönem başkanları burada. 5 kilometre uzunluğa, 20 metre genişliğe sahip nitelikli bir yolu daha Melikgazi’mize kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bitüm fiyatları uygunken 170 kilometreyi geçen bir yol imalatı yaptık. Yol yapımında kayaları kırdığımız gibi, rekorları da kırmaya devam ediyoruz. Burada aylarca kaya kırdık, dere ıslahı yaptık. Bu zorlu çalışma sonucunda bu sağlık bandı ortaya çıktı. 10 milyon TL’ye mal oldu. Yolumuzun ağaçlandırmasını da yaptık. Güvenli, seri ve konforlu bir yol ortaya çıktı. Bu tür yatırımlarımız devam edecek. Mimarsinan OSB’de açtığımız yeni yolumuza, Melikgazi Belediye’mizin ilk başkanı olan Sayın Şevket Bahçecioğlu’nun ismini vererek, vefa borcumuzu bir nebze de olsa ödemek istedik. Hizmetleri için kendisine teşekkür ederiz. Yolumuzun hayırlı olmasını dileriz.” dedi.

Melikgazi Belediye’mizin ilk başkanı olan Şevket Bahçecioğlu ise, Kadim şehir Kayseri’mize bu güzel eseri kazandıran Melikgazi Belediyemize çok teşekkür ederim. Bu yola adımı vermeleri büyük benim için büyük bir onur olmuştur. Bana bu eseri layık gören Sayın Mustafa Palancıoğlu Başkanımıza ve değerli Meclis üyelerimize çok teşekkür ederim. Burası şehir trafiğine büyük bir kolaylık sağlayacak. Hayırlı olmasını dilerim.” diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Bu güzel hayırlı işin hayırlı olmasını dilerim. Güzel bir birliktelik var burada. Yol medeniyettir. Kayseri bu anlamda planlı bir hizmet yapıyor. Dayanışma içinde güzel bir hizmet yapıyor. Melikgazi’mizin gayretli ve güzel ekibine teşekkür ederim.” dedi.

Emeği geçen Melikgazi ekibine ve Başkan Mustafa Palancıoğlu’na teşekkür eden Önceki dönem Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlarından Taner Yıldız, “Emeğinize ve yüreğinize sağlık. Trafiği oldukça rahatlatacak bir yol olmuş hayırlı olsun.” diye ifade etti.

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki ise, “Bugün açılışını yaptığımız bu yolun hayırlı olmasını diler, kazasız belasız bir trafik akışı dilerim. Mustafa Palancıoğlu Başkanım açtığı yol, park, cami gibi eserlere Kayseri’ye hizmet veren insanların isimlerini veriyor. Bu inceliğinden dolayı çok teşekkür ederim. Şevket Abinin isminin konması da ayrı bir incelik olmuş. Melikgazi’de hizmet yıllardır devam ediyor. Hayırlı olmasını dilerim.” dedi.