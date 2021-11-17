ŞEVKET BAHÇECİOĞLU CADDESİ AÇILIYOR

Yeni yolun 19 Kasım Cuma günü saat 13.00'te açılışının yapılacağını hatırlatan Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Çok emek verdik, çok çalıştık. Ama ortaya çıkan sonuç tüm çabalarımıza değdi. Nitelikli bir yol projesini daha tamamlamanın mutluluğunu yaşıyoruz. Yolumuza Melikgazi Belediyesi Önceki Dönem Belediye Başkanlarından Sayın Şevket Bahçecioğlu’nun ismini verdik. Mimarsinan Organize Sanayi Bölgesinde kamyon ve tır taşımacılığını tamamen bu yol üzerinden sağlayarak trafikte büyük bir rahatlama sağladık. 20 metre genişliğinde gidiş geliş yönü ile 5 kilometre uzunluğunda olan bağlantı yolunun çalışmalarını çok şükür kazasız belasız tamamladık. Yaz boyunca burada kayaları kırarak büyük mücadele verdik. Özellikle ağır tonajlı kamyonların tırların Mimarsinan OSB’nin, mahallenin içerisine girmeden Malatya yoluna ulaşmasını sağlamak üzere uzun bir yolu hazırlamış olduk. Nitelikli, konforlu ve seri bir trafik akışını sağlayacak yeni yolu ilçemize ve şehrimize kazandırmanın gururunu yaşıyoruz. Özellikle KCETAŞ’a, altyapı kurumlarına ve mesai arkadaşlarıma vermiş oldukları destek ve emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni yolumuzun hayırlı olmasını dilerim. Sayın Şevket Bahçecioğlu’nun da katılımı ile 19 Kasım Cuma günü saat 13.00'te yapacağımız açılışımıza tüm hemşehrilerimizi beklerim." dedi.