ŞEVKİ ÇOBANOĞLU, “İSLAM EKONOMİSİ”Nİ YAZDI

Şevki Çobanoğlu “İslam Ekonomisi” adlı bir kitap yazdı. Çobanoğlu, bu kitabında dünyadaki ekonomik krizlerin nedeni olarak mevcut ekonomik sistemleri görürken kurtuluş reçetesi olarak “İslam Ekonomisi”ni sunuyor.

Şevki Çobanoğlu’nun “İslam Ekonomisi” adlı kitabı çıktı. Yediveren yayıncılık tarafından yayınlanan kitapta yazar, dünyadaki ekonomik krizleri uygulanmakta olan kapitalist ve sosyalist sistemlere bağlamaktadır. Çobanoğlu, bu sistemlerin insanlığın sosyal yapısını tamamen bozduğunu ileri sürüyor ve kurtuluş reçetesi olarak İslam Ekonomisini anlamaya davet ediyor. Kitapta, İslam Ekonomisi, ayet ve hadisler ışığında ve temel kavramlar çerçevesinde özlü bir biçimde anlatılmıştır.

Haber: Şerif Arslan