SEYEHAT İZİN BELGELERİ KISITLAMA SÜRESİNCE GEÇERLİ OLACAK Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Cumartesi ve Pazar günleri uygulanacak olan sokağa çıkma kısıtlaması ile ilgili olarak alınan tedbirlerle ilgili olarak açıklama yaptı.

07 Mayıs 2020 Perşembe 15:14