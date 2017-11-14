Seyrani Muhtarı ikinci kez Külliye’de 

İlk önce İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun muhtarlara vermiş olduğu kahvaltıya katılan Kocasinan Seyrani Mahallesi Muhtarı Gülten Özdemir, oradan Külliye’ye gitti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın masasına oturan Özdemir ile Erdoğan arasında sıcak ve komik diyaloglar yaşandı.







“Özhaseki evlendirsin”

Geçtiğimiz hafta Perşembe günü Külliye’ye giden Gülten Özdemir, Cumhurbaşkanı Erdoğan’la aralarında geçen konuşmayı şu şekilde anlattı:

“Mahallede yaptığım etkinlikler üzerine bir kitapçık çıkarıp Cumhurbaşkanımıza verdim. Kitapçıkta öz geçmişim de yazıyordu. Evli olmadığımı gördü. ‘Sen daha evlenmedin mi?’ dedi. Ben de “Yok! Kader kısmet bu işler efendim” şeklinde cevap verdim. Kiminle kaldığımı sordu. ‘Ailemle yaşıyorum’ deyince gülerek ‘Özhaseki evlendirsin seni’ dedi.”







“Aferin! Sözümü dinlemişler”

Görüşme sırasında Erdoğan ile Cumhurbaşkanına hayran olan ilkokul öğrencisi yeğenini konuşturan Özdemir “Yeğenim Cumhurbaşkanımıza hayran… Bunu kendisine söylediğimde saatine baktı ve ‘okuldan çıkmıştır arayın konuşalım’ dedi. Yeğenimi aradım konuştular. Daha sonra abimin kaç tane çocuğu olduğunu sordu, 3 tane olduğunu söyledim. ‘Aferin sözümü dinlemişler” dedi. Daha sonra fotoğraf çektirip oradan ayrıldık” şeklinde konuştu.

Haber: Tuba Köksal

