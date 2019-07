Seyyarlarla ve dilencilerle topyekun mücadele

Büyükşehir Belediyesi’nde yapılan toplantıya Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın yanı sıra Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Yüksel Garip, Kayseri Sebze ve Meyve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Kenan Arslan ve Kayseri Sebze Meyve A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar katıldı.



İlçe belediye başkanları toplantı esnasında konu hakkında herhangi bir açıklama yapmazken, Başkan Büyükkılıç bir dizi açıklamalarda bulundu. Şehrin huzur ve güvenliğine herkesin katkı vermesi gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, kolay yoldan para kazanmak isteyenlere müsamaha gösterilemeyeceğini belirtti ve bazı uygulamalardan hareketle olayın siyasileştirilmesinin yanlış olduğunu söyledi.







“Kolay yoldan kazanç elde etmek isteyenler var”

Kayseri’nin gecekondusu, minibüsü, at arabası, seyyarı olmayan, kaldırımları işgal edilmeyen bir şehir olduğunu ve geçmişten beri bu özellikleriyle övünüldüğünü söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, “Son günlerde bu güzelliklerimizin yanında aksi tavırlar görülmeye başlandı. Şehrimizde yaklaşık 50 bin esnafımız var. Aileleriyle birlikte yaklaşık 350 bin kişiye hitap eden ahi ahlakına sahip, değerlerine, vatanına, şehrimize bağlı esnafımız var. Bunun yanında kendine göre rızkının peşinde olan; ama kolay yoldan para kazanmak isteyenler de var. Sadece şehrimizden değil çevre şehirlerden de Kayseri’deki ticaret ortamını değerlendirmek için geliyorlar ve daha fazla kazanmak için yoğunluğun olduğu yerlere konumlanıyorlar. Haliyle esnaflarımız da huzur şehrimizin huzurunun korunması için belediyelerimizden talepte bulunuyorlar. Çünkü kolay yoldan kazanç elde etmek isteyenler vergi vermiyor, kira ödemiyor, yanlarında eleman çalıştırmıyor, sigorta ödemiyorlar. Biz bunların düşmanı değiliz; ama bu şehir hepimizin. Herkesin şehrimizi sevdiğine şüphem yok; ancak bu işi siyasallaştırmayalım. Bu şehrin huzurunu bozmaya hiçbirimizin hakkı yok. Uygulamada elbette hata olur. Varsa hatalar düzeltiriz. Ani refleks ve reaksiyon ile müdahale edilirken şık olmayan bir şekilde hareket edilmiş olabilir. Bundan hareketle olaya siyaseten yaklaşmak hiçbir siyasetçiye yakışmaz. Bu şehirde kaos ortamı oluşturmaya kimsenin hakkı yok” diye konuştu. Zabıta ekiplerinin davranışları hakkındaki sorulara cevaben Büyükkılıç, “Zabıtanın bu tutumu kabul edilemez ve gereği yapılacaktır” dedi.







“Kayıt içindeki insanlar korunmalı”

Kayıt dışının değil kayıt içindeki insanların korunması gerektiğini ifade eden Başkan Büyükkılıç, yapılan uygulamalar sırasındaki tablonun ajite edilerek bu şehri kötü göstermeye kimsenin hakkının olmadığını söyledi. Herkesin şehrine aidiyet duygusu hissetmesi gerektiğini dile getiren Büyükkılıç, “Hepimiz bu şehri korumalı ve toplumun huzurunu gözetmeliyiz. Hiç kimse toplumun huzuru için yaptığımız çalışmalarda geri adım atmamızı beklemesin” ifadelerini kullandı.



“Gönül belediyeciliğin ağababasını biz yapıyoruz”

Konuşmasında gönül belediyeciliğinin eleştirilmesine de değinen Başkan Memduh Büyükkılıç, “Gönül belediyeciliğinin ağababasını biz yapıyoruz. Biz her zaman gönüllere hitap eder ve tüm belediyelerimizle el ele gönül gönüle hizmet ederiz” dedi.







Gülsoy: Haksız rekabet engellensin

Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy da yaptığı açıklamada seyyarlardan dolayı haksız rekabetin oluştuğunu ve bunun engellenmesi için belediyelerden her zaman talepte bulunduklarını belirtti. Kayıt dışılıkla, kayıt altındaki esnafların ekmeği ile oynanmasına müsaade edilmemesi gerektiğini vurgulayan Gülsoy, Büyükkılıç’a bu konuda gösterdiği hassasiyet nedeniyle teşekkür etti.



“Bu görüntüleri engellememiz gerekir”

Esnaf Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan da konuşmasında her mesleğin seyyarının oluştuğunu belirterek, bu konuya Valilik, Emniyet Müdürlüğü, Vergi Dairelerinin müdahale etmesi gerektiğini dile getirdi. Bu konunun siyasetinin yapılmaması gerektiğini de ifade eden Alan, “Kayseri esnaf ve tüccar şehri. Büyükşehirsek ve turizm şehri olacaksak bu görüntüleri engellememiz gerekir. Biz her zaman bu konuyla ilgili belediyelerimizin yanındayız” dedi.







Ortak açıklama, ortak sonuç: Seyyarlarla ve dilencilerle topyekun mücadele

Toplantı sonrasında Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın ve Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Mustafa Alan, Kayseri Sebze ve Meyve Komisyoncuları Dernek Başkanı Yüksel Garip, Kayseri Sebze ve Meyve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık, Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Kenan Arslan ve Kayseri Sebze Meyve A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Burhanettin Acar’ın imzalarının yer aldığı ortak bir bildiri de yayımlandı. İmza altına alınan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Bu şehir hepimizin. Önemli olan halkın huzuru ve güvenliğidir. Gıda gibi çok önemli bir konuda sağlıklı olup olmadığı belli olmayan ürünlerin satılması başlı başına bir sorundur. Haksız kazanca ve haksız rekabete sebebiyet vermek ve kayıt dışının artmasına vesile olmak şehrimize yapacağımız en büyük kötülük olacaktır. Bu doğrultuda haksız rekabet yapan seyyarlarla ve duygu sömürüsü yapan dilencilerle mücadele sadece belediyeler bünyesindeki zabıta birimlerinin değil, tüm halkımızın sorunu ve sorumluluğudur. Bu sorumluluğun yerine getirilmesi vatandaşlık görevidir. Bizler Kayseri’mizi seviyoruz ve bu şehrin çok daha düzenli bir şehir olmasını istiyoruz. Bu nedenle de topyekun seyyarlarla ve dilencilerle mücadele etmeyi bir görev biliyoruz. Halkımızın da bizlere bu konularda destek vermesini istiyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”