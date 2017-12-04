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SGK 1 Ocak 2018 itibariyle bunu yapmayana ceza verecek!

Yeni yılla birlikte devlet, artık kimin ne iş yaptığını bilecek. SGK tarafından 1 Ocak 2018’den itibaren çalışanın meslek kodunu bildirmeyenlere ceza verilmeye başlanacak.

SGK 1 Ocak 2018 itibariyle bunu yapmayana ceza verecek!

Yeni yıl ile birlikte uygulanacak olan yeni bir kanun, devletin kimin ne iş yaptığını tam olarak görebilmesini sağlayacak. Buna göre her çalışanın bir meslek kodu olacak ve bu kodlar devlete bildirilecek. 1 Ocak 2018 itibariyle yeni sistem devreye gireceği için herkesin bu bildirimi yapması gerekiyor. Yapmayanlara da ceza var. 



Şu anda mevcut olarak da kullanılan mevzuatta bütün meslekleri kapsayan özel kodlar var ve bu kodlar Sosyal Güvenlik Kurumu’na (SGK) bildirildiği zaman kurum, çalışanı o koda göre ayrı bir gruba koyuyor. Böylelikle kurumun bütün bilgileri eksiksiz alması sağlanırken, kayıt dışılığın da önüne geçilmek isteniyor.

CEZASI NE KADAR? : Bu yıla kadar bu kodun bildirilmemesi için herhangi bir yaptırım uygulanmıyordu ancak gelecek sene başlamak koşulu ile 'Muhtasar ve prim hizmet beyannamesinde, sigortalıların iş yerlerinde fiilen yaptıkları işe uygun meslek adı ve kodunu, gerçeğe aykırı bildiren her bir iş yeri için, aylık asgari ücreti geçmemek üzere,meslek adı ve kodu gerçeğe aykırı bildirilen sigortalı başına, asgari ücretin onda biri tutarında idari para cezası' uygulanmasına karar verildiği belirtildi.

1 OCAK 2018 İTİBARİYLE YAPILACAK : Yılın ilk ayında aktif olarak uygulanacak sisteme göre ilk aylarda meslek kodlarından ücret sorgulaması yapılmasının mümkün olmayacağı belirtilirken, ilerleyen aylarda piyasanın genel tablosunun görülebileceği bilgisi verildi. Orta vadede meslek gruplarından kazançlara bakılabilecek. Yetkililerin açıklamalarına göre bir doktorun asgari ücretle çalıştığını ve bunun normal bir durum olmadığını ifade etti ve yeni uygulama ile bu verilerin net bir şekilde ortaya çıkacağını belirtti. (internethaber.com)

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Sgk1 OCAKMeslek Kodu
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