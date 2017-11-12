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SGK'dan büyük müjde! O borçlar siliniyor

Genel sağlık sigortası tescili yapılmış ancak gelir testine hiç başvurmayanlardan, 1 Nisan 2017'den itibaren 12 ay içinde gelir testine başvuran kişilerin sağlık sigortası primleri, yapılan gelir testi sonucuna göre tahakkuk ettirilecek.

SGK'dan büyük müjde! O borçlar siliniyor

Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından Genel Sağlık Sigortası'na ilişkin yapılan yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



GAZİ SİGORTALI SAYILACAK

Prim borçlarına, 1 Nisan öncesi döneme ilişkin olarak tahakkuk ettirilen veya ettirilecek gecikme cezası ve gecikme zammı gibi alacaklardan, ödenmemiş olanların tahsilinden vazgeçilecek. Bu tarihten önce tahakkuk ettirilmiş ancak ödenmemiş borçlar ise yeniden hesaplanacak. 15 Temmuz sonrası gazilik unvanı verilenler, otomatik olarak genel sağlık sigortalısı sayılacak.



ESNAFA KOLAYLIK SAĞLANDI

Esnaf Ahilik Sandığı ödeneğinden faydalanan kişiler sağlık sigortalısı sayılacak. Askerliğini er ve erbaş olarak yapanlar, genel sağlık sigortalısı yapılacak. Terhis sonrası sigorta, 30 gün geçerli olacak. Posta'da da yer alan habere göre, evdeki kişi başına gelir 592 liranın altında olan sağlık hizmeti için prim ödemeyecek. Kişi başına 592 liranın üzerinde geliri olan 53 lira ödeyerek sağlık hizmeti alacak.

MEZUNA İKİ YIL PRİM YOK

Askerliğini bitirene, prim ödemeden 1 ay bedava sağlık hizmeti verilecek. Lise ve üniversite mezunları, iki yıl prim ödemeden sağlık hizmeti alacak. Sosyal güvenlik prim borcu nedeniyle sağlık hizmeti alamayan esnaf, 53 lira ödeyerek sigortalı sayılacak ve bedava sağlık hizmetlerinden yararlanacak. Genel sağlık sigortalısı sayılanların yakınları da kapsamda olacak.



YAKINLARI DA YARARLANACAK

Darbe teşebbüsü ve terör nedeniyle gazi olanlar, genel sağlık sigortalısı sayılacak. Türk vatandaşlarının yurtdışında yaşayan yakınları, genel sağlık sigortalısı olacak. Kısmi süreli veya çağrı üzerine çalışanlar ile bir ayda yirmi gün ve daha az çalışanlar, genel sağlık sigortalısı olacak. Bedava sağlık hizmeti almak için prim borcunun (taksitlendirme yapanlar hariç) bulunmaması şart olacak. (İNTERNETHABER.COM)

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