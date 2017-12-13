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Sibel Livdumlu asaleten atandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından alınan karar ile Sibel Livdumlu, Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atandı. Livdumlu görevini  yaklaşık 1 buçuk yıldır vekaleten yürütüyordu.

Sibel Livdumlu asaleten atandı!

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne atama kararı alındı. Atama kararı dünkü Resmi Gazete'de yayımlanırken,  Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü görevine Sibel Livdumlu atandı.
Livdumlu kimdir?
1972 yılı Kayseri doğumlu Sibel Livdumlu ilk ve orta  eğitimini Kayseri’de, üniversite eğitimini 1989-1994  yılları arasında (Eskişehir) Anadolu Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümünde tamamladı.
Livdumlu, 2 Ağustos 2016 tarihinde Kayseri Çevre ve Şehircilik İl Müdür Vekili olarak atanmıştı.
(emlak ansiklopedisi)

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