Sıcak Bir El Bekleyen Çocuklar

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Kayseri İl Müdürlüğü tarafından Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonunda, koruyucu ailenin yaygınlaştırılması için 200 kişinin katıldığı bir seminer düzenlendi.

Seminerde konuşan Kaymek Genel Koordinatörü Refik Tuzcuoğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesi olarak birçok faaliyette bulunduklarını, bu çalışmalardan bazılarının Huzur Çınarı ve Aile Akademisi projesi olduğunu belirtti. Tuzcuoğlu, amaçlarının insan odaklı rahat huzurlu ve mutlu alanların oluşturulması ve bunların idame ettirilmesi olduğu belirtti. “Toplumun en zayıf unsuru neredeyse onları tutup kaldırdığımız zaman başarılı olmuşuz demektir” diyen Tuzcuoğlu, “Fakir, zayıf, yetim ve gariplerle yapacağımız faaliyetlerin de toplumun refahı adına faydalı olacağına inanıyorum” diye konuştu.

Kayseri Aile ve Sosyal Politikalar Müdürümüz Şerafettin Akyüz yapmış olduğu konuşmasında, “Kayseri her alanda Türkiye'ye örnek olmuş bir şehirdir. Koruyucu Aile alanında da Türkiye'de nüfusa oranlı bakıldığında ilk sırada olmamız bizlere haklı bir gurur vermektedir. Bu hizmetlerin bizlerin ve sizlerin gayretleriyle artırılması hedeflenmektedir” ifadesinde bulundu.

Akyüz, “Yurtlarımızda ve yuvalarımızda dalından koparılmış gibi bekleyen o kadar çok çocuk var ki; ‘Acaba bana sıcak bir el uzatacak kimse yok mu?’ diye bekleyen çocuklarımız var. Bakanlığımız fiziki manada yapılabilecek her şeyi yapmaktadır. Fakat bütün çalışmalarımıza rağmen çocuklarımızın yüreğine aile sıcaklığını taşıyamıyoruz. Sizden istirhamımız şartları müsait olan kişiler kendileri, müsait olmayanlar da etrafındaki eşine dostuna bu kampanyayı tavsiye ederek, bu hayır işine el birliği ve gönül birliği vermek sureti ile destek olmanızdır” diye konuştu.

Daha sonra Koruyucu Aile Birimi Yöneticisi Erdem Albayrak Koruyucu Aile ile ilgili teknik bilgiler içeren sunu ile katılımcılara bilgi verdi.