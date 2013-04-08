Sıcak Yuvada Çiğ Köfte Ziyafeti

Projeye; İl Emniyet Müdürü Mustafa Aydın ve eşi, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ömer Güneş ve eşi, Melikgazi İlçe Emniyet Müdürü Abdullah Turgut ve eşi, Kocasinan İlçe Emniyet Müdürü Nurettin Şahin ve eşi, Çocuk Şube Müdürü Davut Atlı, Asayiş Şube Müdürü Ziya Çalışkan ve eşi, Çocuk Şube Müdürlüğü personeli ile kuruluş idarecileri ve personeli katıldı.

Çocuklar, Emniyet mensuplarıyla sıcak bir yuva ortamında sohbet edip, birlikte müzik eşliğinde gönüllerince eğlendi.