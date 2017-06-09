Şifalı efsane içme yeniden hizmette

Yeşilhisar Belediye Başkanı Abdülkadir Akdeniz konuyla ilgili yaptığı açıklamasında, "Yeşilhisar İçmece Su olarak bilinen yerimiz 25 yıla yakın bir süredir kapalıydı. Buranın her türlü raporlarını her türlü değerlerini yeniledik ve şu anda çalışmalarımız bitmek üzere inşallah. 8 Temmuz'da açılışını yapacağız" dedi.









Başkan Akdeniz, "İlgili bakanlarımızla görüştük burası sağlık turizmine yönelik şifa dağıtan geçmişten beri herkes tarafından bilinen çok değerli bir yerimiz. Yeşilhisar içmesinde şifa bulan insanlarımızın buranın açılmasını dört gözle beklediklerini biliyoruz. İnşallah 8 Temmuz'da insanlarımızın hizmetine sunacağız" ifadesinde bulunarak şu şekilde konuştu:

"Bu su nelere iyi gelir insanlara nasıl şifa dağıtır onların hepsi raporlarımızda mevcut, mide ve bağırsak hastalıkları böbrek hastalıkları idrar hastalıklarım safra kesesim romatizma bel ağrısı yaralanmalar yumuşak doku hastalıkları ve vücudumuzun yenilenmesinde gerçekten katkısı olan bu suyumuz mineralli bir su, günde 5 litre sabah aç karnına içildiği anda sağlık açısından katkısı olan bir suyumuz. İçmece güzel bir yatırım yaptık. İnşallah ilçemize bölgemize ve ülkemize katkı sağlayacak çok güzel bir tesis oldu ve biz bundan dolayı çok mutluyuz. Ziyaretçilerin gelmesiyle daha çok mutlu olacağız. İlçemize bölgemize ve ülkemize hizmet etmenin mutluluğunu yaşayacağız, bu güzel sosyal tesise herkesi bekliyoruz."