SIĞINMACILARIN DİL VE KÜLTÜR SIKINTISI Kayseri Şehir Hastanesinde Suriyeli bir anne, zor ve kanamalı bir doğum yaptı. Doğum yapan annenin Türkçe bilmemesi, doğum yaptıran sağlık personelinin de Arapça bilmemesi yapılan doğumu zahmetli ve tehlikeli bir hale getirdi.

Doğum yapan annenin Türkçe bilmemesi ve farklı bir kültüre sahip olması, doğumu yaptıran personelin taleplerine olumlu cevap verememesi sebebiyle annede uzun süreli ve kaygı verici kanamaya sebep oldu. Daha önce de doğum yapan annenin tehlikeli durumu personelin müdahalesiyle düzeltilip anne ve yavrusu sağlığına kavuşurken, annenin doğum sırasında başından geçen sıkıntıları duyan baba Muhammed Arefe'nin heyecanlanmasına ve karısının darp edildiği kaygısına sebep oldu.



Karısını kaybetme korkusuna kapılan baba Muhammed Arefe, korku ve endişesini çektiği bir video ile kamuoyu ile paylaştı. Paylaşımda doğumu yaptıran sağlık personeli, doğum yapan kadına darp ve işkence yapmakla suçlanıyordu. Olayı haber alan Mazlumder Kayseri Şubesi ve Suriyelilere Ensar Derneği yetkilileri Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü, Şehir Hastanesi yönetimi ve sağlık çalışanları sendikaları ve baba Muhammed Arefe ile yaptıkları görüşme ve incelemelerde olayın tamamen tercüman eksikliği ve kültür farklılığından kaynaklandığı, hastanın doğum uzmanlarının talimatlarını anlayamaması ve buna bağlı olarak doğumun zor ve kanamalı geçmesine sebep olduğu, babanın da doğum yapan eşinin doğum sırasındaki korku ve endişesinden etkilenerek doğum uzmanlarının meslekleri gereği yaptıkları davranışları darp olarak değerlendirip, çektiği videoyu sosyal medyada paylaştığı anlaşılmıştır.



Mazlumder Kayseri Şubesi, Kayseri Suriyeliler Ensar Derneği ve Mülteci Hakları Derneği olarak yaptığımız çok yönlü inceleme ve görüşmeler sonucunda baba Muhammed Arefe’nin yaptığı suçlayıcı paylaşımdan pişmanlık duyup hiç kimse hakkında herhangi bir şikayetinin olmadığı beyanı da göz önüne alındığında Kayseri Şehir Hastanesinde meydana gelen Muhammed Arefe'nin hanımının yaptığı doğumda herhangi bir darp ve insan hakkı ihlali olmadığı anlaşılmıştır.



Bununla birlikte Suriyeli hasta müracaatının yoğun olarak yaşandığı Kayseri Şehir Hastanesinde özellikle doğum, acil ve ameliyat bölümlerinde Arapça yada yabancı uyruklu hastanın dilini bilen tercüman olmaması büyük bir eksikliktir. Hasta ve insan hakları ile asla bağdaşmayan bu durumun bir an önce düzeltilmesi için Sağlık Bakanlığı ve Şehir Hastanesi yönetimini göreve davet ediyoruz.



Kamuoyuna saygıyla duyurulur





Ahmet TAŞ

MAZLUMDER Kayseri Şb. Bşk.



Haber Merkezi