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ŞİKAYETLER PATLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşı fırsatçılara karşı uyarıp şikayet etmeye çağırınca Ticaret İl Müdürlüğü ve Belediyelere her gün yüzlerce  şikayet yağıyor.

ŞİKAYETLER PATLADI

Kayseri Ticaret İl Müdürü Alaattin Fırat gelen şikayetlere yetişmeye çalıştıklarını belirterek, “Şikayete göre hemen gidip söz konusu ürünün Temmuz, Ağustos ve Eylül ayı faturalarına bakıyoruz. İşlem yapıp gereği için Bakanlığımıza gönderiyoruz. Cezayı bakanlığımız kesiyor”  dedi.
Fahiş fiyat şikayetlerine belediyelerin bakmadıkları belirtilirken bu konuyla ilgili şikayetlerin doğrudan Ticaret İl Müdürlüğü’ne şahsen ya da telefonla yapılabileceği ifade edildi. Belediyelerin fahiş fiyat şikayetlerine değil üründe fiyat etiketinin olup olmadığı ve etiket fiyatı ile kasadaki ödenen rakamın aynı olup olmadığıyla ilgili şikayetleri denetleyebildiği kaydedildi.
 

Haber Merkezi

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