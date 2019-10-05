SİLMİŞLER SÜPÜRMÜŞLER YENİ KALE DİYE AÇMIŞLAR

O DELİĞİN ALTINDA NE VARDI?
Kalenin açılışı sırasında bir süre ekip içinde yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen bir isim de yaptığı açıklamada, “Açıldıktan sonraki haline bakın, tüm bu işlerin yapılması için 6 sene çok ama çok fazla değil mi? Orada çok şeyler oldu deniyor biraz bunlara dikkatleri çevirmek lazım. Mesela bir yer var aşağı doğru giden mahzen gibi bir yer burası açıldıktan sonra nedense kaleye giriş çıkışlar kapatıldı ve günler sonra gördük ki bu büyük deliğin içine beton doldurup kapatmışlar. Orada ne olduğunu kimse bilmiyor. Ama 6 sene sonra vatandaşın karşısına çıkıp işte biz 6 senede bunu yaptık derseniz halkı inandırmakta güçlük çekersiniz” dedi.
40 MİLYONU NEREYE HARCADINIZ AÇIKLAYIN
Açılışı yılan hikayesine dönen ve açılışı 6 yıl süren Kale şimdi de ziyaretçilerini hayrete düşürüyor. Kaleyi ziyaret eden Kayserililer, “Altı yılda buraya 40 milyon harcamışlar. İyi de bu para nereye gitti kime gitti. Yuh olsun, ayıptır ya. Bizim paramızı kimlere peşkeş çekmişler kimlere hortumlatmışlar açıklasınlar. Burada 40 milyonluk ne yapılmış tek tek bize açıklamazlarsa hakkımızı haram ediyoruz, zehir zıkkım olsun” dediler.
Kalenin açılışı sırasında bir süre ekip içinde yer alan ve adının açıklanmasını istemeyen bir isim de yaptığı açıklamada, “Açıldıktan sonraki haline bakın, tüm bu işlerin yapılması için 6 sene çok ama çok fazla değil mi? Orada çok şeyler oldu deniyor biraz bunlara dikkatleri çevirmek lazım. Mesela bir yer var aşağı doğru giden mahzen gibi bir yer burası açıldıktan sonra nedense kaleye giriş çıkışlar kapatıldı ve günler sonra gördük ki bu büyük deliğin içine beton doldurup kapatmışlar. Orada ne olduğunu kimse bilmiyor. Ama 6 sene sonra vatandaşın karşısına çıkıp işte biz 6 senede bunu yaptık derseniz halkı inandırmakta güçlük çekersiniz” dedi.
40 MİLYONU NEREYE HARCADINIZ AÇIKLAYIN
Açılışı yılan hikayesine dönen ve açılışı 6 yıl süren Kale şimdi de ziyaretçilerini hayrete düşürüyor. Kaleyi ziyaret eden Kayserililer, “Altı yılda buraya 40 milyon harcamışlar. İyi de bu para nereye gitti kime gitti. Yuh olsun, ayıptır ya. Bizim paramızı kimlere peşkeş çekmişler kimlere hortumlatmışlar açıklasınlar. Burada 40 milyonluk ne yapılmış tek tek bize açıklamazlarsa hakkımızı haram ediyoruz, zehir zıkkım olsun” dediler.
İlter SAĞIRSOY