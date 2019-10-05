SİLMİŞLER SÜPÜRMÜŞLER YENİ KALE DİYE AÇMIŞLAR Büyükşehir Belediye Meclisi İYİ Parti Grup Başkanı Kazım Yücel, 6 yıl sonra açılan kalenin resmen dağ fare doğurdu cümlesinin ispatı olduğunu belirterek, “Hepimiz şaşkınlık içindeyiz, 6 senede bunu mu yaptınız diyeceğim ama bu da yok resmen bildiğiniz kaleyi silmişler, süpürmüşler ve yeni diye açmışlar, pes diyorum başka bir şey de demiyorum” diye konuştu.

05 Ekim 2019 Cumartesi 00:20