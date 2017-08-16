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Sinan Aktaş: KAYSERİ GERİYE GİDİYOR

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş, yönetim kurulu üyeleri Ömer Kahveci ve Özgür Sipahioğlu ile birlikte ‘Kadir Has’ta Utandıran Gece’ haberimizden dolayı destek ziyaretinde bulundu. Ziyarette gündeme dair açıklamalarda bulunan Aktaş, yöneticilerin Kayseri için doğru düzgün projelerinin olmadığını söyledi ve “Sürekli geriye gidiyoruz” açıklamasında bulundu.

Sinan Aktaş: KAYSERİ GERİYE GİDİYOR

Saadet Partisi Melikgazi İlçe Başkanı Sinan Aktaş ve yönetim kurulu üyeleri Ömer Kahveci ile Özgür Sipahioğlu gazetemize nezaket ziyaretinde bulundular. Kayserispor’un Hande Yener’li açılışı dolayısıyla yaptığımız eleştirel haberimizden dolayı destek ziyaretin bulunduklarını söyleyen Başkan Aktaş, Kayseri’nin çok eksiklerini olduğunu söyleyerek, “Alanya’dan geldim. Orada ilçe başkanlığı yapıyordum. Uzun süre memleketimden ayrı kaldım. Kayseri’ye döndüğümde bu görev bize tevdi edildi. Ancak Kayseri’de uzak kaldığım süre içerisinde çok fazla bir değişikliğin olmadığını görüyorum” dedi.


“Surların iç kısmı trafiğe kapatılmalı”
Kayseri’nin çok fazla eksiğinin olduğunu kaydeden Aktaş, “Kayseri hiç ilerlememiş. Tramvayı kaldırdığınızda başka bir değişiklik olmadığını görürsünüz. Trafik ve otopark problemimiz var ve maalesef bunlara yönelik herhangi bir projemiz yok. Surların iç kısmı trafiğe kapatılmalı.”
Esnafın da birçok sıkıntısının olduğunu belirten Aktaş, bu problemlerden en büyüğünün dükkan kiralarının Euro üzerinden alınması olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın ikazına rağmen bu durumun devam ettiğini söyledi.

“Prestij bölgeleri oluşturulmalı”
Kayseri’nin merkezinin yeniden tasarlanması gerektiğini vurgulayan Aktaş, “Kayseri yeniden tasarlanmazsa ticari kayba uğrayacak. İstasyon ve Hastane caddeleri ile Düvenönü mevkilerinin prestij bölgeleri yapılabilir. Şehrimiz öyle olmalı ki, çevre illerden insanlar buraya alışverişlerini yapmaya gelmeli. Maalesef yöneticilerimizin doğru düzgün projeleri yok. Sürekli geriye gidiyoruz.” şeklinde konuştu.
Son zamanlarda siyasi fanatizmin arttığına da dikkat çeken Aktaş, “Siyasi fanatizmden kurtulmalıyız. En büyük gelişmişlik göstergesi meseleleri müzakere etmektir. Yöneticilere yanlışlar söylenecek ki yanlışlar düzeltilsin. Genel Başkanın Cocacola fabrikası açıyorsa buna yanlış demeyi bilmeniz gerekiyor.” şeklinde konuştu.

“Ahlaki gündemi konserler belirliyor”
Saadet Partisi Melikgazi İlçe Yönetim Kurulu üyesi Ömer Kahveci ise, Kayseri’deki ahlaki erozyona dikkat çekerek, “Son 15 yıldır Kayserispor’un Hande Yener’li açılışları gibi organizasyonlar çok oluyor. Ahlaki gündemi bunlar belirliyor. Eskiden ahlaki gündemi bizim yaptığımız organizasyonlar, konferanslar belirlerdi.” ifadelerini kullandı.

Heyet son olarak projelerinin ve söylemlerinin yerel basın tarafından daha fazla rağbet görülmesi temennisinde bulunarak, haberlerimizden dolayı teşekkür ettiler.

Haber: Bünyamin Gültekin
Fotoğraf: M. Furkan Şahin

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Saadet PartisiMelikgaziSinan AktaşKayseri
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