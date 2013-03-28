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Sindelhöyük'te Tapu Sevinci

Sindelhöyük Belediye Başkanı Hamdullah Deringöl parselizasyon olan arazilerin tapu işlemlerini halletmek ve bir an önce kasabalıyı tapu sahibi yapmak için Develi Kaymakamı Enver Ünlü’yü makamında ziyaret etti.

Sindelhöyük'te Tapu Sevinci
Develi Kaymakamı Enver Ünlü, “Sindelhöyük Belediyesine tapulaşma konusunda yardımcı olacağız bizde kasaba halkının bir an önce tapularına kavuşmalarını arzu ediyoruz” dedi.
Sindelhöyük Belediye Başkanı Hamdullah Deringöl, “Biz daha önce bilir kişilerle tapulu arazilerin metre karesi 1.200 ile 1.600 tl olarak belirledik şimdi metre karesine 5 bin tl deniyor. Bu fiyatlar çok yüksek kasaba halkının durumu belli ahırındaki iki ineği satıp tapuya yatırırsa ne ile geçinecek ne yiyip ne içecek? Ayrıca parselezyona çevrilen arazilerle arazi değerleri düşüyor çorak arazinin bu kadar yüksek fiyatlarda olması vatandaşımızı çok durumlarda bırakır. Bunun için Kaymakam beye durumu izahat ettik kendiside bize her zamanki gibi yardımcı oluyor kendisine yardımlarından dolayı şimdiden teşekkür ediyoruz” dedi.
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