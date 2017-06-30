Sınırda yeni operasyon için geri sayım başladı! Kod Adı: Fırat Kılıcı

DEAŞ ve YPG'yi sınırlarından temizlemek için Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvetleri ( TSK), 'Fırat Kılıcı' kod adlı ikinci operasyon için gün sayıyor. Operasyon için aylar süren hazırlıklar Ramazan ayı öncesinde başladı.

SINIRDA 7 BİN ASKER KONUŞLANDIRILDI

Karar gazetesinin haberine göre, operasyon için bölgede Fırat Kalkanı Harekatı'ndakinin iki katı büyüklüğünde ağır silah ve mühimmat yığınağı yapıldı. Bölgede özel harekat birliklerinden 7 bin asker konuşlandırıldı.

YPG KUZEY SURİYE'DEN TEMİZLENİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK

TSK ve Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerine "Hazır olun" talimatının verildiği operasyonun, ilk çatışmaların yaşandığı yer olan Minak ve Ayn Daknah'tan başlayacağı; Tel Rıfat, Afrin ve Tel Abyad'la devam edeceği belirtiliyor. Temmuz sonu ya da Ağustos başı için başlaması planlanan kara harekatının, YPG kuzey Suriye'den temizleninceye kadar devam edeceği ifade edildi.

RUSYA'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

Moskova yönetimi destek verdiği YPG/PYD'ye, ABD'nin kara gücü haline gelmesi nedeniyle mesafe koyarken, rejim ve İran, YPG güçlerini hava bombardımanıyla vurdu. Son olarak Rusya'nın Afrin'deki askeri birliklerine çekilin talimatı verdiği ortaya çıktı. Rusya'nın bu kararı ile operasyon için Türkiye'nin eli güç kazandı. Ancak ABD'nin nasıl bir tavır alacağı konusu kesinlik kazanmadı.(sondakika.com)