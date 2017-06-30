Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sınırda yeni operasyon için geri sayım başladı! Kod Adı: Fırat Kılıcı

TSK'nın, 'Fırat Kılıcı' adıyla YPG'nin hakimiyetindeki bölgelere, 7 bin askerin sınırda yığınak yapılarak hazırlandığı harekatın Fırat Kalkanı'nın iki katı büyüklükte olacağı ifade ediliyor.

Sınırda yeni operasyon için geri sayım başladı! Kod Adı: Fırat Kılıcı

DEAŞ ve YPG'yi sınırlarından temizlemek için Fırat Kalkanı Harekatı'nı başlatan Türk Silahlı Kuvetleri ( TSK), 'Fırat Kılıcı' kod adlı ikinci operasyon için gün sayıyor. Operasyon için aylar süren hazırlıklar Ramazan ayı öncesinde başladı.

SINIRDA 7 BİN ASKER KONUŞLANDIRILDI

Karar gazetesinin haberine göre, operasyon için bölgede Fırat Kalkanı Harekatı'ndakinin iki katı büyüklüğünde ağır silah ve mühimmat yığınağı yapıldı. Bölgede özel harekat birliklerinden 7 bin asker konuşlandırıldı.

YPG KUZEY SURİYE'DEN TEMİZLENİNCEYE KADAR DEVAM EDECEK

TSK ve Özgür  Suriye Ordusu (ÖSO) birliklerine "Hazır olun" talimatının verildiği operasyonun, ilk çatışmaların yaşandığı yer olan Minak ve Ayn Daknah'tan başlayacağı; Tel Rıfat,  Afrin ve Tel Abyad'la devam edeceği belirtiliyor. Temmuz sonu ya da Ağustos başı için başlaması planlanan kara harekatının, YPG kuzey  Suriye'den temizleninceye kadar devam edeceği ifade edildi.

RUSYA'DAN BEKLENMEDİK HAMLE

Moskova yönetimi destek verdiği YPG/PYD'ye,  ABD'nin kara gücü haline gelmesi nedeniyle mesafe koyarken, rejim ve  İran, YPG güçlerini hava bombardımanıyla vurdu. Son olarak  Rusya'nın  Afrin'deki askeri birliklerine çekilin talimatı verdiği ortaya çıktı.  Rusya'nın bu kararı ile operasyon için  Türkiye'nin eli güç kazandı. Ancak  ABD'nin nasıl bir tavır alacağı konusu kesinlik kazanmadı.(sondakika.com)

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
SuriyeRusyaTürkiyeYPGTskFırat KılıcıOperasyonSınır
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.