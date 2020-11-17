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ŞIRNAK ŞEHİDİMİZE SON GÖREVİMİZİ YAPTIK

Şırnak'ın Silopi ilçesinde şehit olan Piyade Teğmen Burhan Sönmez (29), memleketi Kayseri’de son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç şehidin cenaze törenine katılarak, şehit ailesine taziyelerini iletti.

ŞIRNAK ŞEHİDİMİZE SON GÖREVİMİZİ YAPTIK

Şırnak'ın Silopi ilçesi Irak sınır hattında, teslim olacak teröristleri kararlaştırılan bölgeye sevk etmek amacıyla Habur Çayı'na giren Piyade Teğmen Burhan Sönmez (29), suya kapıldı. Sönmez, kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Piyade Teğmen Burhan Sönmez’in naaşı memleketi Kayseri’ye gece yarısı getirildi. Şehidimiz Sönmez şehit ailesi ile birlikte, Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve askeri erkan tarafından askeri havaalanında karşılandı.

Bugün baba evinden son kez helallik alınan şehidin cenaze namazı Kalemkırdı Camii’nde kılındı. Cenaze namazına katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, şehidin babası Mehmet, annesi Hatice ve 3 ay önce evlendiği eşi Tuğba Sönmez’e baş sağlığı dileyerek, taziyelerini iletti.

İl Müftüsü Şahin Güven'in kıldırdığı namazın ardından şehidin Türk bayrağına sarılı naaşı, Kartal Şehitliği'nde toprağa verildi.

Şehit cenazesine şehit aileleri ile yakınları ve Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Mustafa Aksu, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Aziz Adalı, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, ilçe belediye başkanları, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, askeri erkan ile vatandaşlar katıldı.

Haber Merkezi

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