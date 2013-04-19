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“SIRPLARIN YAPTIĞINI HALA UNUTMADIK”

SARAYBOSNA MÜFTÜSÜ SMAYİÇ, MÜFTÜ MARAŞLIGİL’İ ZİYARET ETTİ SARAYBOSNA MÜFTÜSÜ HÜSEYİN SMAYİÇ:

“SIRPLARIN YAPTIĞINI HALA UNUTMADIK”
 “OLAYLARIN HALA ACISINI YAŞIYORUZ”
Kayseri İl Müftüsü Ali Maraşlıgil’i makamında ziyaret eden Bosna-Hersek Cumhuriyeti’nin başkenti Saraybosna Müftüsü Hüseyin Smayiç, “Sırpların yaptıklarını hala unutmadık” dedi. 
Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil’e ziyarette bulunan Saraybosna Müftüsü Hüseyin Smayiç ve beraberindekiler, İslam aleminin Kutlu Doğum Haftası’nı tebrik etti. Ziyarette bir konuşma yapan Müftü Smayiç, Türkiye ile siyasi, ekonomi ve kültürel bağların arttırılması gerektiğini söyledi.
Sırpların Bosna-Hersek’te yaptıklarını hala unutamadıklarını belirten Müftü Smayiç, “Türkler ile geçmişimiz ve dinimiz aynı. Türkler ile aramızda bir kardeşlik bağı var. Buraya gelmekten mutluluk duydum. Sırplar ile yaşadığımız olaylarda milyonlarca Müslüman öldü. Bu yaşanılan olayların acısını hala çekiyoruz” ifadelerinde bulundu.
Kayseri Müftüsü Ali Maraşlıgil ise, “Müslümanlar her tarafta aynı inancı paylaşan insanlardır. Peygamberimiz, kitabımız, kıblemiz birdir. Irk ve dil ayrı olabilir ama dinimiz aynıdır” diye konuştu.
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“SIRPLARIN YAPTIĞINI HALA UNUTMADIK”
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