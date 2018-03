Sivas'ın 'Yıldız'ı parlıyor

Türkiye'nin yeni kayak merkezlerinden Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki kod farkı, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi, su sporları ve yaz aktiviteleriyle Anadolu'nun parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile İl Özel İdaresinin katkılarıyla yapılan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi, 2014-2015 kış sezonundan itibaren bölge halkına hizmet veriyor.

Kent merkezine 58 kilometre uzaklıktaki kayak merkezinde, 2 bin 226 ve bin 636 metre uzunluğunda 2 telesiyej, 804 metre uzunluğunda teleski, değişik uzunluklarda çok sayıda kayak pisti, acemi pisti, kızak pisti, yürüyen bant ve t-bar gibi mekanik tesisler bulunuyor.

Suni karlama sistemi, gece aydınlatması ve Sivas'ta ilk olma özelliği taşıyan buz park, kayakseverler için ayrı bir tutku oluyor. Buz parkta 200 metrekare buz pateni salonu, kafeterya, seyir terası, paten kiralama alanı, bekleme salonu ve ortak kullanım alanları yer alıyor. Kızak ve kayağa alternatif aktiviteler arasında yer alan buz pateni, özellikle çocukların ilgisini çekiyor.

Merkezde bulunan otelde konaklamak isteyenlere ise sıcak, temiz ve huzurlu bir ortam sağlanıyor. Kış ve yaz aylarında hizmet veren otelde 36 standart ile 2 süit oda bulunuyor. Dağ manzaralı 110 yatak kapasiteli otel, misafirlerine her türlü imkanı sunuyor.

Saatlik kızak kiralama ücreti 5 lira olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezinde kayak takımı öğrencilere 30, diğer konuklara ise 35 liradan günlük kiraya veriliyor. Kayakseverler, merkezdeki mekanik tesislerden yürüyen bant için 10 binimlik 5 lira, telesiyej için tek binimlik 5 lira, sezonluk 400 lira, t-bar için 20 binişe 70 lira, snowboard kiralamak için ise 45 lira gibi ekonomik ücret ödeyerek faydalanıyor.





Hem yaz hem de kış turizmine hitap ediyor

İki büyük kafe restoran ve 2 kütük ev bulunan kayak merkezinde, birçok sosyal alanla ziyaretçilerin her türlü ihtiyacı karşılanıyor. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde görev yapan pist ekipleri, merkezdeki arama kurtarma ve ilk yardım faaliyetlerini de yürütüyor.

Dağda yapılan gözlemler ve sondaj sonucunda elde edilen verilere göre çığ, heyelan, kaya düşmesi, taşkın, sel gibi herhangi bir doğal afet olayı riski bulunmayan merkezde, birçok kayak merkezinin korkulu rüyası sis de pek yaşanmıyor.

Su sporları imkanları

Yaz aktiviteleriyle de ön plana çıkması hedeflenen Yıldız Dağı eteğindeki Yıldız Gölü'nde dalış, botla gezinti, jet ski, olta balıkçılığı gibi su sporları gerçekleştiriliyor.

Merkezde yaz aktivitelerinin yaygınlaşması amacıyla da dağcılık, trekking, yamaç paraşütü, dağ bisikleti, kampçılık, atla gezinti ve çocuklara yönelik uçurtma faaliyetleri yapılıyor.

Yaz döneminde kamp çadırlarını kuran spor kulüpleri, Yıldız Dağı'na yürüyüş gerçekleştirerek bölgenin flora ve faunasını da foto safariler eşliğinde ölümsüzleştiriyor.

Kış turizminin yanı sıra doğa ve jeoturizme de hizmet verebilecek özelliklere sahip olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, yöredeki traverten, şelale ve dere gibi önemli tabiat varlıkları ile ziyaretçilerine görsel şölen sunuyor.

Kaplıca ve kayak keyfi bir arada olacak

İlerleyen dönemlerde Sıcak Çermik, Yıldız Dağı ve havaalanı arasındaki bağlantının güçlendirilmesiyle merkezi tercih eden konuklara kaplıca ve kayak keyfinin bir arada sunulması hedefleniyor.

Sivas başta olmak üzere çevre illerle yaklaşık 4,5 milyon kişiye hitap edecek konumda bulunan merkez, otel, sosyal tesisler, kayak pistlerinin eğimi, yüksekliği, pistlerdeki kod farkı, pist çeşitliliği, kar kalitesi, karın kalış süresi ve su sporları imkanıyla Anadolu'nun parlayan yıldızı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.

Sivas'ın kuzeyinde bulunan 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı eteklerine kurulan merkez, Tokat'a 78, Amasya'ya 192 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İstanbul'dan Sivas'a her gün düzenlenen uçak seferleri ise merkeze gelmek isteyenlere ulaşım kolaylığı sağlıyor. (AA)