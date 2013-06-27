Sivil Dayanışma Platformu başkanı Ayhan Ogan: “GEZİ OLAYLARI DARBEYE TEŞEBBÜSTÜR”

MAZLUMDER Kayseri şubesini ziyaret ederek sivil kuruluşların temsilcileri ile söyleşide bulunan Sivil Dayanışma Platformu Başkanı, aslen Kayserili olan Ayhan Ogan, çözüm ve barış süreci, Taksim Gezi Parkı olayları ve eylemleri ile birçok konu hakkında açıklamalarda bulunarak, STK temsilcilerinin sorularını yanıtladı.

Çözüm için oluşturulan Akil İnsanlar Heyeti Doğu Anadolu Üyesi ve Sekreteri de olan Ogan, Doğu Anadolu’da 2 ay boyunca yaptıkları çalışmalar hakkında bilgiler de verdi.

Osmanlı’nın yıkılışından sonra ülkemizde kurulan ulus devlet yapısının Avrupa örnek alınarak oluşturulduğunu söyleyen Ogan; bunun da ülkenin dini, etnik ve kültür yapısına uymadığını yeni bir ulus oluşturma çabalarının Anadolu insanının ayrışmasına sebep olduğunu, insanımızın gönül birliğine zarar verdiğini söyledi.

2 ay boyunca akil insanlar heyetiyle birlikte Doğu Anadolu’nun dört bir köşesinde halkla, kanaat önderleriyle, sivil toplum kuruluşlarıyla ve üniversite gençliği ile çözüm konusunda çok sayıda görüşme ve toplantılar yaptıklarını dile getiren Ayhan Ogan, terörden çok etkilenen Doğu insanının akil insanları bağırlarına bastıklarını, şükran ve dualarla uğurladıklarını söyledi.

Görüşmeler kapsamında üniversite gençliği ile yaptıkları görüşmelerde işçi partisi, Kemalist ve milliyetçi gençlerin ülkenin geleceği konusunda söz söylemek isteyen siyasi bilince sahip olduklarını müşahede ettiklerini, buna mukabil Müslüman gençliğin siyasi bilinçten yoksun ve konuyla ilgili söyleyecek sözlerinin olmadığını gördüklerini de dile getirdi.

Müslüman kesimin yurt işleterek, öğrenci evi çalışması yaparak, gençlere hizmet etmeye çalışmasına rağmen onları ülkenin geleceği ile ilgili siyasi bilinçten uzak tutmaları sebebiyle bu gençliğin ülkenin bugünü ve geleceği ile ilgili konularda birikim ve ufkunun olmamasının yanlış bir uygulama olduğunu söyleyen Ogan, bu kesimin bu eksiğin farkına varıp telafi etmesi gerektiğini dile getirdi.

Gezi Parkı olayları darbe teşebbüsüdür

Gezi parkı olaylarının mevcut Tayyip Erdoğan hükümetini devirme ve gelişen, büyüyen Türkiye’nin önünü kesme eylemi olduğunu da söyleyen Ayhan Ogan, bu olayların ittifak içindeki koalisyon güçleri tarafından yürütüldüğünü iddia etti. Gezi parkı eylemleri için de;

1. İşçi Partililer

2. Kemalistler

3. Atatürkçüler

4. Bir kesim Aleviler

5. Bir kesim Milliyetçiler

6. Yasa dışı sol örgütler

7. Antikapitalist Müslüman grup

8. KESK ve DİSK gibi işçi ve memur sendikalarının ortak koalisyon yapmaları ve bunların destekçisi dış güçler, bir kısım basın yayın kuruluşu ve sermaye çevresinin ülkenin kalkınmasını kendi geleceklerini tehlikede görerek destek vermeleri ile yürütüldüğünü, amacın 90 yıldır ülkeye hakim olan ulus devlet anlayışının devamını sağlamak olduğunu söyledi.

ABD, Avrupa , İsrail ve yakın komşu olan bazı devletlerin de bu eylemlere destek verdiklerini söyleyen Ayhan Ogan, başkaldırıda başarılı olsalardı AK Parti hükümeti ve Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı alaşağı edecekler ve 27 Mayıs darbesinin benzerini uygulayacaklardı diye konuştu.

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Milliyetçileri, BDP’nin de kendi tabanını eylemlerin içinden çekmesinin gezi koalisyonunu zayıflattığını söyleyen Ogan, hükümetin bu olaylardan ders çıkarması, karşısında oluşan gayrimemnun koalisyonu iyi tetkik etmesi, gelecekte böyle bir sıkıntıya düşmemek için tedbirler alması gerektiğini dile getirdi.

Gezi Parkı olayları süresince ülkenin gündeminin birden değiştiğini dile getiren Ayhan Ogan, hükümetin olaylardan önce ve olaylar sırasında yanlış tespitler ve uygulamalar yapmış olabileceğini, bu olaylar olmasaydı çözüm sürecinin daha ileri noktalara gitmiş olabileceğini, bunun telafisi için gerekli çalışmaların hükümet tarafından yapılması gerektiğini dile getirdi.