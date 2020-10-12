SİVİL VE SAVUNMASIZA SALDIRI, İNSANLIK SUÇUDUR Azerbaycan ve Ermenistan arasında Ermenistan'ın saldırısı ile başlayan çatışmalar 20. gününe yaklaşmış bulunuyor.

Ermenistan'ın saldırısı ile başlayan ve Azerbaycan'ın 30 yıla yakın bir zamandır Ermenistan işgalindeki Azeri topraklarını kurtarmak için karşılık vermesi ile devam eden savaş, Ermenistan'ın sivil Azeri yerleşim yerlerini bombalaması ile trajediye dönüştü.



Rusya'nın daveti ile Moskova'da yapılan ateşkes antlaşmasına uymayan Ermenistan'ın Gence ve Terter gibi Azerbaycan şehirlerine yaptığı füze saldırılarında bugüne kadar 50'den fazla sivil insan öldü, yüzlercesi de yaralandı.



Mazlumder Kayseri Şubesi olarak ! Ermenistan'ın ateşkes antlaşmasına uymayıp Azeri sivil yerleşim birimlerine yaptığı saldırıyı insanlık suçu olarak değerlendiriyor, şiddetle kınıyoruz. Uluslararası savaş hukukuna göre Ermenistan yönetiminin işlediği insanlık suçunun cezasız kalmaması için Birleşmiş Milletler Teşkilatını, Savaş Suçları Mahkemesini ve insan hakları örgütlerini bu ülkeye karşı yaptırım uygulamaya davet ediyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz.



ORMANLARI YAKMA, İNSAN HAKLARINA SADIRIDIR



Dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi ne yazık ki ülkemizde de insanlığın ortak malı ormanlara yönelik yangın olayları hızla artmaya başladı.



İçinde insanlık için bitmez hazineler barındırıp uzun yıllar verilen emekle meydana gelen ortak hazine ormanlar ne yazık ki insan kaynaklı ihmaller ve sabotaj saldırıları ile meydana gelen yangınlar sonucu kısa sürede yok olup gitmektedir.



Hatay başta olmak üzere Kahramanmaraş ve Osmaniye illerinde olduğu gibi çoğu zaman da terör örgütlerinin üstlendiği sabotaj şüpheli yangınlarda adeta insanlığın ciğerleri yanarcasına onlarca, yüzlerce dönüm ormanımız yok olup gitmektedir.



Mazlumder Kayseri Şubesi olarak! İnsanlığın ortak malı olan ormanların büyük titizlikle korunmasının insani bir sorumluluk olduğunu hatırlatarak hükümetlerden ve TBMM’den orman yangınlarını önleme ve ormanları koruma adına her türlü yasal ve idari tedbirleri alınmasını talep ediyor, orman yangınlarına sebep olanların titizlikle soruşturularak adalet önünde hesabının sorulmasını bekliyoruz.

Ahmet TAŞ

MAZLUMDER Kayseri Şb. Bşk.



Haber Merkezi