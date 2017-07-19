Siyasetin adaleti var mı?

Yeni bakanlar kurulu son revizyonla şekillenirken bakan olamayan AK Parti MKYK üyesi, İstanbul Milletvekili Burhan Kuzu attığı twitle gündem oldu.
Gazeteci Ersoy Dede kabine açıklandıktan sonra Kuzu'ya sosyal medya hesabından “Olsun be Burhan Hocam...” diye yazdı. Burhan Kuzu ise “Ersoy, siyasetin adaleti yok. Ne yapalım Allah'a havale ediyorum.” yanıtını verdi. (İnternet Haber)
Gazeteci Ersoy Dede kabine açıklandıktan sonra Kuzu'ya sosyal medya hesabından “Olsun be Burhan Hocam...” diye yazdı. Burhan Kuzu ise “Ersoy, siyasetin adaleti yok. Ne yapalım Allah'a havale ediyorum.” yanıtını verdi. (İnternet Haber)