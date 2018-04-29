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Siyasi rezalet! 15 vekil CHP'ye dönüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinden istifa edip İYİ Parti'ye katılan 15 vekile ilişkin soru üzerine "Arkadaşlarımız isterlerse geri dönecek" dedi.

Siyasi rezalet! 15 vekil CHP'ye dönüyor

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Marmaris'te yerel gazetecilerle buluştu. Burada yaptığı konuşmada bedelli askerlik tartışmalarına ilişkin Başbakan Yıldırım'ı eleştiren CHP lideri, gazetecilerin İYİ Parti'ye geçen vekillerle ve cumhurbaşkanı adaylığı ile ilgili sorularını da yanıtladı. 



"15 VEKİL ARKADAŞIMIZ İSTERLERSE DÖNECEK"

Daha sonra yerel gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP lideri, İYİ Parti'ye geçen 15 vekille ilgili sorulara "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" yanıtını verdi. (HABER7)

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Kemal Kılıçdaroğlu15 VekilCHP
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