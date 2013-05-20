SMMM Odası Genel Kurulu Yapıldı

KSMMMO- Genel Kurula TÜRMOB (Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği) Genel Sekreteri Yücel Akdemir Divan Başkanı olarak katılırken, ayrıca Ankara Yeminli Mali Müşavirler Odası Kayseri İl Temsilcisi İmdat Şimşek, Kırşehir SMMM Odası Başkanı İzzet Doğan ve Yeminli Mali Müşavirler ile çok sayıda serbest muhasebeci mali müşavir iştirak etti.

Kocasinan Sosyal Tesislerinde yapılan seçimlere SMMM. Suat Özsoy, “Sadece Meslek Grubu” adına, SMMM. Ayhan Baynal “Meslekte Güç Birliği Grubu” adına, SMMM. Ali Yedikaya “Kayseri SMMM Grubu” adına, SMMM. Anfer Yılmaz “ Meslekte Çözüm Grubu” adına, SMMM. Hasan Orkan “Meslekte Biz Grubu” adına aday olurken, SMMM. Gökhan Arslan ve SMMM. Sevim Köse bağımsız aday oldu.

Kayseri SMMM Odası’nın 1101 üyesinden büyük katılımla 865 üyesinin oy kullandığı seçimlerde geçerli oy sayısı 860 oldu. Mevcut Oda Başkanı Suat Özsoy’un grubu 345 oy alarak yönetime, grubundan 3 üye girdirdi. Ayhan Baynal’ın grubu 157 oy, Ali Yedikaya’nın grubu 119 oy, Anfer Yılmaz’ın grubu 97 oy ve Hasan Orkan’ın grubu 96 oy alarak yönetime 1’er üye girdirdi. Seçimlere bağımsız aday olarak katılan Gökhan Arslan 25, Sevim Köse ise 21 oy aldı.

Kayseri Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Odası’nın 21. Olağan (Seçimli) Genel Kurulu sonrası grupların yönetime girdirdiği kişi sayısı açısından 3+1+1+1+1 olarak şekillenecek yeni Oda yönetimi yedi kişiden oluşacak.

Ayrıca mevcut Oda Başkanı Suat Özsoy’un grubu Oda Disiplin Kurulu’na 3, Ayhan Baynal’ın grubu 1 ve Ali Yedikaya’nın grubu 1 üye girdirdi. Oda Denetleme Kuruluna ise, Suat Özsoy 2 üye girdirirken, Ayhan Baynal’ın grubu 1 üye girdirdi.

Birlik Delegelerinde ise Suat Özsoy’un grubu 8 delege, Ayhan Baynal’ın grubu 4 delege, Ali Yedikaya ve Anfer Yılmaz’ın grubu 2’şer delege, Hasan Orkan’ın grubu ise 2 delege çıkardı.