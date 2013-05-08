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Şok Gelişme: Kayseri Valisi Değişti

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Valiler Kararnamesi onayladı.Kararnameyle 12 valinin görev yerinde değişikliğe gidilirken, 6 vali de merkeze alındı.

Şok Gelişme: Kayseri Valisi Değişti
Kayseri Valisi Şerif Yılmaz. Kütahyaya atanırken, Ordu Valisi Orhan Düzgün Kayseri'ye atandı.

KİM NERE YE ATANDI?
Vedat Büyükersoy Muş, Mehmet Ceylan Nevşehir, Yavuz Selim Köşeger Sinop'a, Ahmet Çınar Çanakkale Valiliği'ne atandı. İbrahim Taşyapan Bingöl, Abdurrahman Aydemir Erzincan Valiliği'ne atandı.

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Kararnameye göre, Diyarbakır Valisi İzmir'e, İzmir Valisi Diyarbakır'a, Ordu Valisi Kayseri'ye, Kayseri Valisi Kütahya'ya, Nevşehir Valisi Manisa'ya, Sinop Valisi Mardin'e, Bingöl Valisi Muğla'ya, Kütahya Valisi Ordu'ya, Erzurum Valisi Antalya'ya, Çanakkale Valisi Eskişehir'e atandı.
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Ahmet TANRIVERDİ 5 yıl önce

Valiyi kimin değiştirttiğini herkes biliyor, Kayseriyi yöneten seçilmiş biri rahat uyur artık yastığa başını koyduğunda.....

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