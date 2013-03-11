Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Sokak Çocuklarıyla İlgili Araştırma Yapılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın emri doğrultusunda kurulan komisyon tarafından, Kayseri’de sokakta yaşayan ve çalıştırılan çocuklar ve aileleri ile ilgili olarak tarama çalışması yapılacak.

Sokak Çocuklarıyla İlgili Araştırma Yapılıyor
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın emri sonrasında, Kayseri Valiliği’nin onayı ile oluşturulan komisyon Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç başkanlığında toplandı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş-Kurumu Müdürlüğü, üniversite ve sosyal yardımlaşma dernekleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başkanlığı yetkilileri katıldı.
Psikolog Sefa Gül Ceran, komisyon üyelerine bilgi verdiği toplantıda, sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklara ilişkin alan taraması yapılacak. Yapılacak olan çalışmada çocuklar ve aileleri hakkındaki inceleme, araştırma raporlarının kimler, tarafından nasıl yapılacağı, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına göre hangi kurum ve kuruluşlara yönlendirilecekleri görüşülerek karara bağlandı.
İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.