Sokak Çocuklarıyla İlgili Araştırma Yapılıyor

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın emri sonrasında, Kayseri Valiliği’nin onayı ile oluşturulan komisyon Vali Yardımcısı Erdoğan Aygenç başkanlığında toplandı. Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü toplantı salonundaki toplantıya, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Çalışma ve İş-Kurumu Müdürlüğü, üniversite ve sosyal yardımlaşma dernekleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri başkanlığı yetkilileri katıldı.

Psikolog Sefa Gül Ceran, komisyon üyelerine bilgi verdiği toplantıda, sokakta yaşayan/çalıştırılan çocuklara ilişkin alan taraması yapılacak. Yapılacak olan çalışmada çocuklar ve aileleri hakkındaki inceleme, araştırma raporlarının kimler, tarafından nasıl yapılacağı, çocukların ve ailelerin ihtiyaçlarına göre hangi kurum ve kuruluşlara yönlendirilecekleri görüşülerek karara bağlandı.