Sokaktaki Atık Arabalar Toplanıyor

Çevre temizliğinin en verimli şekilde vatandaş-belediye işbirliğiyle yapılabileceğini vurgulayan Başkan Bekir Yıldız," Temiz olmayan yerde hiçbir hizmet anlam taşımaz. Temizliği belediye hizmetleri için 'olmazsa olmaz' değerlendiriyoruz. Hayatı kolaylaştırmak, yaşanabilir bir şehir sunmak için temizlik en önemli etkendir. Bu nedenle yoğun olarak temizlik hizmeti yapıyoruz" dedi.



Çöp toplama çalışmaları kapsamında çöp gibi sokaklara atılmış eski ve hurda araba temizliği de yaptıklarının altını çizen Başkan Bekir Yıldız," Çöpünden başka eski ve hurda arabasını sokağa atanlar da var. Zabıta, Temizlik ve Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, başta Yeni Sanayi olmak üzere mahallelerde hurda araç taraması yaptı. Belediyemiz sınırları içinde sokağa atılmış hurda araçlar toplandı. Çevre kirliliği oluşturan, terk edilmiş eski ve hurda araçları toplayıp, atölyemize taşıdık. Sahiplerini arıyoruz. Temiz bir çevre için elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Vatandaşlarımızdan çevre ve temizlik konusunda destek istiyoruz" şeklinde konuştu.



