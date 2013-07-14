Son Yerel Seçim Anketi

1. AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi 60,5 298.353 2. MHP - Milliyetçi Hareket Partisi 23,0 113.227 3. CHP - Cumhuriyet Halk Partisi 8,6 42.365

Türkiye 2014 yılı seçim senesi olarak tarihteki yerini alacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra yerel seçimler de bu yıl içerisinde olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı seçimlerde anketler de şimdiden yapılmaya başlandı.Kayseri'de ortaya çıkan seçim anket sonuçlarına göre, AK Parti biraz oy kaybederken, MHP ve CHP biraz oylarını atttırmış gözüyor. İşte Aşağıda yeni anket ve 2009 yılı seçim sonuçlarını yayınlıyoruz.