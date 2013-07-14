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Son Yerel Seçim Anketi

ORC Araştırma Merkezi son yerel seçim anketini yayınladı.

Son Yerel Seçim Anketi
Türkiye 2014 yılı seçim senesi olarak tarihteki yerini alacak. Cumhurbaşkanlığı seçiminin yanı sıra yerel seçimler de bu yıl içerisinde olacak. Kıyasıya rekabetin yaşanacağı seçimlerde anketler de şimdiden yapılmaya başlandı.

Kayseri'de ortaya çıkan seçim anket sonuçlarına göre, AK Parti biraz oy kaybederken, MHP ve CHP biraz oylarını atttırmış gözüyor. İşte Aşağıda yeni anket ve 2009 yılı seçim sonuçlarını yayınlıyoruz.

ORC'nin yaptığı 2014  Yerel Seçim anketi

İl il Seçim anketi - 7




2009 Yerel Seçim Sonuçları


1. AK PARTİ - Adalet ve Kalkınma Partisi 60,5 298.353
2. MHP - Milliyetçi Hareket Partisi 23,0 113.227
3. CHP - Cumhuriyet Halk Partisi 8,6 42.365
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