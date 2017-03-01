Ankara 15. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede zanlılar, "resmi belgede sahtecilik, kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık ve silahlı terör örgütü üyesi olmak" ile suçlandı.

Sınava ilişkin Milli Eğitim Bakanlığı Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Talim Terbiye Kurulu ve ÖSYM Başkanlıklarıyla Hacettepe Üniversitesinden bilirkişi veya inceleme raporları alındığına yer verilen iddianamede, "Belirtilen beş bilirkişi raporu ve değerlendirme raporlarının analizi neticesi raporlarda 'sonuçlarda oluşan çift tepeli dağılım, fen bilimleri, matematik, yabancı dil testlerindeki beklenmedik sonuçlar ve kopya şüphesi kanaati' olarak ortak özellikler belirlenmiştir. Mülkiye Müfettişliği inceleme raporu içeriğinde bahsedilen bilirkişi raporunda da 'çift tepeli dağılım, sonuçlarda istatistiki anormalliklere' ait tespitler belirtilmiştir." ifadesi yer aldı. "Soruların sıralaması dahi aynıydı" İddianameye göre, 27 Nisan 2015'te Polis Akademisi sınavındaki usulsüzlüklerle ilgili bilgi vermek isteyen İbrahim A. 2012'de, üniversite sınavına yakın bir zamanda kaldığı eve gelen "abi"lerin sohbet ettiğini, sohbetin konusunun Polis Akademisi giriş sınavları olduğunu belirterek, sınava girecek öğrencilere fizik kondisyon çalışmaları yaptırıldığını, sınavlarda sağlık sorunu yaşamamak için önceden kod isimlerle hastanede muayene edildiklerini anlattı.

"Ev abileri"nin yönlendirmesiyle Polis Akademisi sınavlarına başvurduğunu aktaran İbrahim A, ifadesinde şu bilgileri verdi:

"Ev abileri, fiziki mülakatı geçtikten sonra beni daha önce kalmadığım öğrenci evine götürdü. Ankara'dan gelen abi yemin ettirdikten sonra bize fotokopi kağıtlarda sadece sorular ve cevap şıkları işaretli olan soruların ezberlenmesini istedi."

İbrahim A, sonradan, "yazılı sınavda çıkan soruların sıralamasının dahi ezberletilen kağıtlardaki ile aynı olduğunu gördüğünü" söyledi. "Görevi boykot edelim, soruları hazırlamayalım" Polis Akademisi Başkanlığında Öğretim Üyesi olarak görev yapan ve 2012'de Sınav Soru Hazırlama Komisyonu Başkanı olarak görevlendirilen Recai A. da soruşturma sırasında verdiği ifadede, "Her görevliden kendi alanı ile ilgili hazırlaması gereken soru miktarının üç mislini hazırlamasını istedim. Hazırlanacak soruların içerisinden karışık olarak seçim yapılacağını belirttim. Yaklaşık 5-6 komisyon üyesi bana karşı çıktı." diye konuştu.

Bunlardan hatırladıklarının isimlerini veren Recai A, karşı çıkanların Polis Kolejinden görevlendirildiklerini ve grup halinde itiraz ettiklerini, tartışma uzayınca hatırladığı kadarıyla "Görevi boykot edelim, soruları hazırlamayalım" gibi bir şey söylendiğini bildirdi. ByLock kullanıcısı çıktılar Zanlı "Ömer" kod adlı Hamza Öztürk'ün İstanbul Bahçelievler'de FETÖ/PDY'ye ait Hafızali Öğrenci Yurdu'nda sınav sorularını verdiği öne sürüldü. Soruları alan öğrenci ve bu öğrencilerin "abiliğini" yapan kişilerle telefon irtibatı belirlenen Öztürk'ün ByLock programı kullandığı ve KPSS şüphelileri arasında bulunduğu tespit edildi.

Bu arada, zanlılardan Abdurrahman Kum, Zafer Dinlemez ve eşinin de ByLock kullandığı belirlendi.

AA