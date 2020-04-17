“Sosyal medya üzerinden insanların umudu ile oynanamaz” Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bugün eklenen 4 bin 353 vaka ile toplam vaka sayısı 78 bin 546’ya ulaştı. Bin 542 hastamız iyileşti. Toplamda Covid-19 hastalığını yenen 8 bin 631 vatandaşımız oldu. Artan test sayımıza rağmen vaka artış hızımız azalıyor" dedi.

17 Nisan 2020 Cuma 19:02